Rayakan Anniversary Pernikahan ke-4, Ini Doa dan Harapan Rezky Aditya

JAKARTA - Rumah tangga Citra Kirana dan Rezky Aditya telah genap berusia empat tahun pada Jumat, 1 Desember kemarin. Tentunya, ada cukup banyak harapan Rezky Aditya dalam rumah tangganya bersama sang istri.

Melalui postingannya, Rezky tampak mengabadikan moment-moment kebersamaannya dengan wanita yang akrab disapa Ciki tersebut. Mulai dari awal prosesi lamaran, hingga akad nikah di selenggarakan di Grand Ballroom Mason Pine Hotel, Bandung, Jawa Barat pada 1 Desember 2019.

Melalui kolom komentarnya, Rezky pun berharap agar pernikahannya ini mendapatkan hikmah. Sekaligus dapat diberkati oleh Tuhan dalam perjalanan mereka kedepannya nanti.

"Selalu mengucap syukur Alhamdulillah bisa mendapat nikmat pernikahan sama kamu @citraciki sayang. Semoga hari ini seterusnya kita bisa selalu berkah, sehat, bahagia dan diridhoi Allah SWT. Happy anniversary yg ke 4th ya sayang I love you," tulis Rezky Aditya dalam cuitannya diakun instagram miliknya, dikutip pada Sabtu, 2 Desember 2023.

Doa dan Harapan Rezky Aditya di pernikahannya yang ke-4 (Foto: Instagram/thereal_rezkyadhitya)

Dengan adanya postingan ini, sebagian rekan artis pun turut memberikan komentar. Bahkan doa pun dipanjatkan untuk rumah tangga Citra Kirana dan Rezky Aditya agar tetap langgeng kedepannya.

"Happy anniv mas ky dan ciki lafff barakullahufiikum," komentar natasharizkynew.

"Happy anniversary kalian bahagia dunia akhirat amin," sahut ryana_dea.

"Happy anniversary yaa kesayangankuuu @citraciki & @thereal_rezkyaditya semoga langgeng bahagia dan sukses bersama terus yaa dan Athar cepat punya Adek," timpal luluzakaria70.