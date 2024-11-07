Advertisement
Citra Kirana Setia Dukung Rezky Aditya di Tengah Kasus Penelantaran Anak

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |22:06 WIB
JAKARTA - Citra Kirana setia mendampingi suaminya, Rezky Aditya, saat menjalani gelar perkara di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya, pada Kamis (7/11/2024). Proses ini merupakan lanjutan dari perseteruan hukum dengan Wenny Ariani terkait dugaan penelantaran anak.

Kuasa hukum Rezky, Ana Sofa Yuking, memuji dukungan Citra sebagai istri yang setia. Ana terkesan dengan ketegaran Citra, yang biasa disapa Ciki, dalam menghadapi ujian berat seperti ini.

"Iya, Alhamdulillah. Dari dulu saya selalu bilang, Ciki itu istri luar biasa, istri panutan bagi banyak orang. Tadi dia hadir, memberikan dukungan penuh pada suaminya," ujar Ana kepada wartawan.

Citra juga diketahui menjawab beberapa pertanyaan dari penyidik. Bahkan, ia tidak keberatan memberikan jawaban atas pertanyaan yang bersifat pribadi terkait kasus ini.

"Tadi dia sempat ditanya oleh penyidik apakah keberatan jika ditanyakan hal-hal pribadi. Ciki tidak keberatan sama sekali. Alhamdulillah," kata Ana.

Ana juga merasa lega melihat kasus ini mulai menuju ke arah penyelesaian. Rezky telah dinyatakan tidak terbukti melakukan penelantaran anak, dan kedua pihak akhirnya sepakat untuk segera melakukan tes DNA—proses yang sebelumnya berjalan alot.

"Kami sangat bersyukur, akhirnya ada titik terang dan kesepakatan. Sekarang tinggal menunggu pelaksanaan tes DNA," ujar Ana.

 

