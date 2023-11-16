Keseruan Citra Kirana dan Rezky Aditya Nonton Coldplay: Emang Rezeki Masky

JAKARTA - Citra Kirana dan Rezky Aditya turut serta di gelaran konser Coldplay bertajuk "Music of The Spheres" yang diadakan di Stadion Glora Bung Karno (GBK) Rabu 15 November 2023 malam.

Menonton langsung aksi Chris Martin CS diatas panggung, Citra Kirana mengaku kalau ia dan suaminya mendapatkan tiket secara random. Bahkan, dirinya tak menyangka dapat menonton konser Coldplay secara langsung.

"Semalem bener-bener random banget. Jalan enggak punya tiket dateng ke GBK...hihi tapi alhamdulilah dapat juga nihh. Emang rezeki masky dehh kepengen bgtt nonton @coldplay," kata Citra Kirana di Instagram miliknya, Kamis (16/11/2023).

Ibu satu anak ini mengaku kalau ia cukup bahagia menyaksikan penampilan Chris Martin CS, apalagi Chris Martin mempersilahkan grup band jazz soul Tanah Air Maliq & D’Essentials untuk membawakan lagu “Senja Teduh Pelita”.

Menurut Citra Kirana, kejutan dihadirkan Chris Martin layaknya seperti ulang tahun, membuatnya sebagai penonton cukup terharu dan bahagia dengan penampilan Maliq D'essentials.

"Semoga happy ya yangg...kalau aku happy banget karena ada @maliqmusic yang tiba-tiba nyanyi satu lagu di sana berasa ulang tahun trus dikasih surprise dehh AAA," ucap Citra Kirana.

Diakhir kalimat, Citra Kirana menerangkan kalau sehabis nonton konser Coldplay, ia dan Rezky Aditya memilih naik kendaraan umum yakni MRT.

Kendaraan umum merupakan salah satu dianjurkan pihak promotor PK. Entertainment bagi penonton yang datang ke lokasi konser.

Salah satunya bertujuan untuk mengurai kemacetan di kawasan Stadion Glora Bung Karno (GBK), menjadi lokasi konser Coldplay.

"Luvv btw ini kita pulang pergi naik MRT seru bangett deh...sweet banget aja gitu rasanya hihi malem-malem jalan-jalan di Jakarta ginii my forever bestiiiiee konserr aku nih," tutup Citra Kirana.

Adapun konser Coldplay di Jakarta kali ini merupakan rangkaian tur “Music of the Spheres Tour 2023” dan merupakan penampilan perdana grup band asal Inggris tersebut di Indonesia sejak band itu didirikan pada 1997.