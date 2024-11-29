Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rezky Aditya dan Wenny Ariani Siap Jalani Tes DNA Pekan Depan

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |06:29 WIB
Rezky Aditya dan Wenny Ariani Siap Jalani Tes DNA Pekan Depan
Rezky Aditya dan Wenny Ariani Siap Jalani Tes DNA Pekan Depan (Foto: IG Rezky Aditya)
A
A
A

BOGOR - Konflik mengenai sengketa anak yang melibatkan aktor Rezky Aditya dan Wenny Ariani segera memasuki babak baru. Keduanya direncanakan menjalani tes DNA pada pekan depan di sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta.

Hal ini dikonfirmasi oleh kuasa hukum Rezky Aditya, Ana Sofa Yuking. Menurut Ana, pihaknya tengah menunggu kepastian dari Wenny terkait lokasi tes DNA tersebut.

“Kami masih menunggu informasi dari pihak pelapor mengenai tempat pelaksanaan tes DNA. Sepertinya, dia sempat menghubungi tim kami. Insya Allah, minggu depan akan ada kabar baik,” ujar Ana saat ditemui di kawasan Cibinong, Bogor, belum lama ini.

Rezky Aditya dan Wenny Ariani Siap Jalani Tes DNA Pekan Depan
Rezky Aditya dan Wenny Ariani Siap Jalani Tes DNA Pekan Depan

Ana menegaskan bahwa kliennya, Rezky Aditya, siap menerima hasil apapun dari tes DNA tersebut. Bahkan, Rezky bersama istrinya, Citra Kirana, telah menyatakan kesiapannya untuk merawat anak Wenny jika hasil tes membuktikan bahwa Rezky adalah ayah biologisnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
