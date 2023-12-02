Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

BCL dan Tiko Aryawardhana Menikah di Amankila Bali, Harganya Mulai dari Rp500 Juta

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |07:24 WIB
BCL dan Tiko Aryawardhana Menikah di Amankila Bali, Harganya Mulai dari Rp500 Juta
Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana menikah di Amankila Bali, Harganya Mulai dari Rp500 Juta (Foto: Instagram/bclsinclair)
A
A
A

JAKARTA - Bunga Citra Lestari alias BCL dan Tiko Aryawardhana akan menikah pada hari ini Sabtu (2/12/2023) di Bali. Hotel dan resort Amankila, Bali, bahkan menjadi pilihan pasangan ini untuk mengucap janji setia pernikahan.

Diketahui, Amankila yang terletak di atas gundukan bukit itu, termasuk salah satu hotel mewah yang menyuruh pemandangan alam yang sangat indah.

Tak hanya di atas bukit, hotel tersebut memiliki pemandangan alam berupa Gunung Agung, hingga pantai yang sangat cantik.

Hotel yang berlokasi di Jl. Raya Manggis, Manggis, Kec. Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali itu juga menawarkan lokasi pernikahan dengan pemandangan yang beragam dan harga yang berbeda-beda.

BCL dan Tiko Aryawardhana

BCL dan Tiko Aryawardhana Menikah di Amankila Bali (Foto: Instagram)

Mengutip informasi dari laman Bride Story, menggelar acara pernikahan di Amankila Bali mulai dari Rp500 juta sampai hampir Rp2 miliar.

Kemudian, di Amankila sendiri membagi beberapa paket pernikahan untuk tipe A, tipe B dan intimate wedding yang tamu undangannya di bawah 100 orang.

Harganya pun bervariasi, mulai dari Privat A Rp626 jutaan, Private B Rp592 jutaan dan paket intimate Rp745 jutaan.

Sedangkan, untuk pesta pernikahan yang mengundang 100-200 tamu undangan, dibanderol dengan harga mulai dari Rp900 juta hingga Rp1,8 miliar.

Halaman:
1 2
