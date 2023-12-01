Desainer Anne Avantie Posting BCL Pakai Kebaya, Netizen: Buat Pernikahan?

Bunga Citra Lestari siap lepas statusnya, Menikah dengan Tiko Aryawardhana di Bali. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Bunga Citra Lestari atau BCL menjadi sorotan, karena dikabarkan menikah dengan Tiko Pradipta Aryawardhana di Bali.

Hal ini tentu membuat masyarakat semakin ‘kepo’ dengan kisah percintaan istri mendiang Ashraf Sinclair ini. Tidak terkecuali tentang seluk beluk kehidupanya.

BACA JUGA: Bunga Citra Lestari Resmi Hapus Nama Sinclair di Instagram

Nah, baru-baru ini BCL kembali mencuri perhatian ketika tampil cantik mengenakan kebaya karya Anne Avantie. Hal itu terlihat dalam beberapa potret yang diunggah langsung oleh sang desainer.

Meski hanya foto sendirian, tidak sedikit dari netizen yang menduga bahwa kebaya yang dikenakan BCL dalam potret tersebut merupakan kebaya akad nikah yang akan dikenakannya di momen pernikahannya nanti dengan Tiko.

Dalam potret tersebut, BCL tampak tampil cantik dalam balutan kebaya kutu baru berwarna hitam nan elegan yang memiliki detail motif warna emas itu.

Kebaya tersebut juga tampak berpadu indah dengan kain panjang berwarna senada yang juga memiliki detail motif garis berwarna gold.

Kebaya dan bawahan rok tersebut tampak dipadukan dengan kain berwarna merah yang dililitkan di bagian pinggang.

Meski begitu, belum diketahui secara pasti apakah kebaya yang dikenakan BCL dalam potret tersebut merupakan kebaya yang akan dikenakannya di momen akad nikah nanti.

Pasalnya, sang desainer, Anne Avantie sejauh ini belum mengkonfirmasinya. Dalam keterangan unggahan tersebut, Anne hanya menjelaskan soal keindahan kebaya. Ia juga turut memberikan doa kepada BCL menuju hari bahagianya.

“KEBAYA ANNE AVANTIE dalam perjalanan waktu.. menyelusuri tiap relung BUDAYA yang inovasi nya tidak pernah kehilangan KEINDAHAN nya dari masa ke masa,” tulis Anne Avantie.

BACA JUGA: Bunga Citra Lestari Ungkap Kriteria Sosok Suami Idaman

“@itsmebcl.. dengan balutan karya KEBAYA ANNE AVANTIE.. dari dulu selalu penuh KISAH dan CERITA.. selalu penuh inspirasi.. dan DOA terbaik untukmu selalu,” lanjut Anne diiringi emoji hati.

Melihat unggahan itu membuat media sosial Instagram Anna Avantie dibanjiri komentar netizen. Tak sedikit yang menaruh kecurigaan jika baju tersebut dibuat untuk pernikahan Bunga Citra Lestari.