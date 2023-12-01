Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Desainer Anne Avantie Posting BCL Pakai Kebaya, Netizen: Buat Pernikahan?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |19:35 WIB
Desainer Anne Avantie Posting BCL Pakai Kebaya, Netizen: Buat Pernikahan?
Bunga Citra Lestari siap lepas statusnya, Menikah dengan Tiko Aryawardhana di Bali. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Bunga Citra Lestari atau BCL menjadi sorotan, karena dikabarkan menikah dengan Tiko Pradipta Aryawardhana di Bali.

Hal ini tentu membuat masyarakat semakin ‘kepo’ dengan kisah percintaan istri mendiang Ashraf Sinclair ini. Tidak terkecuali tentang seluk beluk kehidupanya.

Nah, baru-baru ini BCL kembali mencuri perhatian ketika tampil cantik mengenakan kebaya karya Anne Avantie. Hal itu terlihat dalam beberapa potret yang diunggah langsung oleh sang desainer.

Meski hanya foto sendirian, tidak sedikit dari netizen yang menduga bahwa kebaya yang dikenakan BCL dalam potret tersebut merupakan kebaya akad nikah yang akan dikenakannya di momen pernikahannya nanti dengan Tiko.

Dalam potret tersebut, BCL tampak tampil cantik dalam balutan kebaya kutu baru berwarna hitam nan elegan yang memiliki detail motif warna emas itu.

Kebaya tersebut juga tampak berpadu indah dengan kain panjang berwarna senada yang juga memiliki detail motif garis berwarna gold.

Bunga Citra Lestari

Kebaya dan bawahan rok tersebut tampak dipadukan dengan kain berwarna merah yang dililitkan di bagian pinggang.

Meski begitu, belum diketahui secara pasti apakah kebaya yang dikenakan BCL dalam potret tersebut merupakan kebaya yang akan dikenakannya di momen akad nikah nanti.

Pasalnya, sang desainer, Anne Avantie sejauh ini belum mengkonfirmasinya. Dalam keterangan unggahan tersebut, Anne hanya menjelaskan soal keindahan kebaya. Ia juga turut memberikan doa kepada BCL menuju hari bahagianya.

“KEBAYA ANNE AVANTIE dalam perjalanan waktu.. menyelusuri tiap relung BUDAYA yang inovasi nya tidak pernah kehilangan KEINDAHAN nya dari masa ke masa,” tulis Anne Avantie.

“@itsmebcl.. dengan balutan karya KEBAYA ANNE AVANTIE.. dari dulu selalu penuh KISAH dan CERITA.. selalu penuh inspirasi.. dan DOA terbaik untukmu selalu,” lanjut Anne diiringi emoji hati.

Melihat unggahan itu membuat media sosial Instagram Anna Avantie dibanjiri komentar netizen. Tak sedikit yang menaruh kecurigaan jika baju tersebut dibuat untuk pernikahan Bunga Citra Lestari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145570/bunga_citra_lestari-BfSN_large.jpg
BCL dan Tiko Ziarah ke Makam Ashraf Sinclair, Netizen: Dia Tak Pernah Benar-Benar Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/33/3128329/bunga_citra_lestari-Emug_large.jpg
BCL Ungkap Cara Sembuh dari Gangguan Kecemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3126997/bunga_citra_lestari-pTGw_large.jpg
Bunga Citra Lestari Masak Rendang Sendiri di Rumah, Porsinya Gak Kaleng-Kaleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018072/bcl-ogah-cawe-cawe-di-kasus-dugaan-penggelapan-tiko-aryawardhana-5XW4voj528.jpg
BCL Ogah Cawe-cawe di Kasus Dugaan Penggelapan Tiko Aryawardhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018037/kasus-dugaan-penggelapan-tak-pengaruhi-keharmonisan-rumah-tangga-tiko-aryawardhana-dan-bcl-1Ic5GYnHy3.jpg
Kasus Dugaan Penggelapan Tak Pengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Tiko Aryawardhana dan BCL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018003/reaksi-bunga-citra-lestari-usai-tiko-aryawardhana-dilaporkan-kasus-penggelapan-H0NZLqf85i.jpg
Reaksi Bunga Citra Lestari Usai Tiko Aryawardhana Dilaporkan Kasus Penggelapan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement