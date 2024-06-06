Kasus Dugaan Penggelapan Tak Pengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Tiko Aryawardhana dan BCL

JAKARTA - Irfan Aghasar menegaskan bahwa kasus dugaan penggelapan yang menyeret Tiko Aryawardhana sama sekali tidak mempengaruhi keharmonisan rumah tangga kliennya dengan penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL). Hal itu bahkan diungkapkan oleh Irfan dalam jumpa persnya di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, belum lama ini.

"Tidak ada perasaan yang berubah tetep bahagia mereka. Mereka menyerahkan masalah ini ke lawyer biar lawyer yang menyelesaikan," tegas Irfan.

Dalam kesempatan yang sama, Irfan juga menyebut kalau BCL terus memberi dukungan moral kepada sang suami agar tegar dalam menghadapi kasus tersebut.

Sejatinya, BCL menyadari kalau masalah itu adalah urusan masa lalu antara Tiko dan Arina yang belum selesai.

Kasus dugaan penggelapan tak pengaruhi keharmonisan rumah tangga Tiko Aryawardhana dan BCL (Foto: Instagram/tikoaryawardhana)

"Ya sebagaimana istri (BCL-red) pasti mensuport-lah apapun yang terjadi. Jadi kami meyakini persoalan ini ada jalan keluarnya secara bijak dan sudah disampaikannya kepada kami keluarga juga mendukung menunjuk," ucap sang pengacara.

"Sebenarnya mbak Bunga nggak mau cawe cawe ya ini kan persoalan urusan sebelumnya, iya masa lalu harusnya perusahaan masa lalu," tambahnya.

