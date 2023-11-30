Benarkah Ayah Tiko Aryawardhana Punya Hubungan Khusus dengan Keluarga BCL?

JAKARTA - Bunga Citra Lestari akan menikah dengan Tiko Aryawardhana. Jika tak ada halangan, BCL dan Tiko akan menikah pada 2 Desember 2023 di Bali.

Sosok Tiko pun menjadi perbincangan netizen. Banyak yang penasaran dengan sosok Tiko.

Tiko dan BCL dikabarkan lulusan universitas yang sama. Hal itu diperkuat dengan informasi dalam LinkedIn Tiko. Dalam aplikasi itu, dia diketahui lulusan Jurusan Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta. Sementara BCL juga terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.