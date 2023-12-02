King Nassar Gemparkan Pekan Gembira Ria 2023, Bikin Penonton Bergoyang

JAKARTA - Pedangdut King Nassar menggemparkan panggung Pekan Gembira Ria (PGR) yang kembali hadir untuk menghibur warga Jakarta dan sekitarnya di momen akhir pekan, Sabtu, (2/11/2023).

Penonton yang hadir lantas berteriak histeris saat penyanyi yang akrab dipanggil King Nassar itu memasuki area panggung.

Meski sore itu tampak disinari matahari nan terik, namun hal tersebut tak menyurutkan antusias penonton yang hadir.

Begitu juga dengan Nassar yang tampak tidak peduli dan tampak begitu bersemangat bernyanyi sambil memberikan joget mautnya meskipun mengenakan outfit dalaman kaos dengan luaran blazer tebal berwarna hijau dan celana pendek berwarna senada.

Nassar kemudian membuka penampilannya lewat lagu ‘Bisik-Bisik Tetangga’. Lagu tersebut sukses membangkitkan semangat penonton yang hadir lewat tembang dangdut lawas tersebut.

Musik kemudian berganti untuk mengiringi lagu ‘Gejolak Asmara’, salah satu populer milik King Nassar. Di lagu ini, Nassar tak hanya tampil makin lincah, namun juga makin ‘centil’ bak biduan yang sedang jatuh cinta dengan seorang duda.

Tak hanya menyanyikan lagu miliknya, Nassar juga turut menghibur penonton lewat lagu ‘Ikan Dalam Kolam’ yang beberapa waktu lalu cukup fenomenal.

Meski begitu, Nassar sukses membuat lagu tersebut tampak terdengar ‘ambyar’ sehingga semangat penonton di sore itu semakin ‘terbakar’.

Tak hanya lewat lagu ‘Ikan Dalam Kolam’, Nassar juga sukses membuat penonton berjoget dengan goyangan mautnya lewat lagu ‘Kereta Malam’.

Tak hanya sukses terhanyut dengan iringan musik koplo yang membuat tubuh tak tahan untuk bergoyang, namun, aksi panggung Nassar juga sukses membuat suasana panggung semakik hidup.

Nassar kemudian menutup penampilannya dengan salah satu lagu terpopulernya yakni ‘Seperti Mati Lampu’.

Tak hanya unjuk gigi lewat kelihaian cengkok dangdutnya, Nassar juga sukses membuat penonton betah di Pekan Gembira Ria (PGR) untuk melihat aksi panggungnya.

Di tengah penampilannya, Nassar tampak tak lupa menyapa penonton yang hadir. Tentunya, sambil bernyanyi cengkok dengan gaya manja dan centilnya.

“Halo.. halooo. Panas nggaaak?,” tanya Nassar centil.

“Nggaaak!!!" teriak penonton.

“Emang boleeeh? Gwenchanaaaaah,” timpal Nassar.

Sebagai informasi, Pekan Gembira Ria (PGR) kembali hadir pada 2 Desember 2023 di Parkir Barat JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

Tak hanya menawarkan beragam kegembiraan Panggung Konser yang menampilkan musisi ternama Indonesia, PGR juga menghadirkan Racing Star Push Bike Fun Race hingga Celebrity Fight Show.