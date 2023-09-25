Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Bikin Heboh! Nassar Goyang Panggung Pestapora Hari ke-3

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |07:58 WIB
Bikin Heboh! Nassar Goyang Panggung Pestapora Hari ke-3
Penampilan Nassar di Pestapora Hari ke-3. (Foto: Annastasya/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Festival musik Pestapora hari ke-3 berlangsug meriah. Sejumlah musisi ternama Tanah Air turut memeriahkan panggung acara musik yang berlangsung pada 22-24 September 2023 ini.

Salah satunya pedangdut Nassar. Sempat tampil di Pestapora tahun lalu, pelantun Seperti Mati Lampu ini berhasil bikin para penonton berjoget di hari ke-3 ini.

“Terima kasih Pestapora. Ini tahun kedua saya nyanyi di sini,” kata Nassar, Minggu (24/9/2023).

Sejumlah lagu dangdut pun dibawakan oleh pria yang akrab disapa King Nassar itu. Mulai dari Sekuntum Mawar Merah, Kereta Malam dan ditutup dengan Seperti Mati Lampu yang berhasil buat penonton Pestapora berjoget riang.

