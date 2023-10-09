Sinopsis Film Homefront, Ganasnya Jason Statham demi Keluarga

JAKARTA - Sinopsis film Homefront akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Homefront adalah film thriller aksi Amerika tahun 2013 yang disutradarai oleh Gary Fleder dan ditulis oleh Sylvester Stallone, yang juga memproduseri film tersebut bersama Kevin King Templeton dan John Thompson.

Film ini didasarkan pada novel Homefront tahun 2005 karya Chuck Logan. Film ini dibintangi oleh Jason Statham, James Franco, Winona Ryder, dan Kate Bosworth. Syuting dimulai pada 1 Oktober 2012 di New Orleans, Louisiana.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 42% berdasarkan 118 ulasan, dengan rating rata-rata 4,97/10.

Sinopsis Film Homefront

Dua tahun setelah menggerebek laboratorium metamfetamin milik bos geng pengendara motor Danny T, Phil Broker pensiun dari DEA dan pindah ke kota kecil di Louisiana bersama putrinya Maddy. Suatu hari, Maddy terlibat perkelahian di halaman sekolah dengan seorang pengganggu bernama Teddy Klum, dan Broker dipanggil ke sekolahnya. Saat mereka bersiap untuk kembali ke rumah, ibu Teddy, Cassie, memicu pertengkaran antara suaminya dan Broker, yang dimenangkan dengan mudah oleh Broker.

Marah, Cassie kemudian meminta saudara laki-lakinya Gator, seorang produsen obat, untuk mengintimidasi Broker. Teman Broker, Teedo, memperingatkannya bahwa penduduk setempat mungkin akan terlibat perkelahian kuno.

Saat Broker dan Maddy pergi menunggang kuda, Gator masuk ke rumah mereka di mana dia menemukan file lama personel DEA; dia menemukan bahwa Broker bertanggung jawab atas penangkapan Danny T, yang mengakibatkan kematian putra Danny T. Berharap untuk memperluas pengaruhnya, Gator memberi tip kepada Danny T, yang mengirimkan anggota gengnya untuk membunuh Broker.

Sementara itu, Broker berupaya meredakan situasi dengan keluarga Teddy, dan Maddy mengundang Teddy ke pesta ulang tahunnya. Ketegangan antara kedua keluarga perlahan mereda, bahkan Teddy dan Maddy menjadi teman. Gator memperingatkan Cassie untuk menjauh dari Broker.

Kontak DEA Broker memperingatkan dia bahwa Gator mungkin terlibat dengan Danny T. Broker kemudian menuju ke laboratorium sabu Gator dan menyabotasenya, tetapi dia ditundukkan dan disiksa oleh preman Gator. Broker berhasil melarikan diri dan mengalahkan para penculiknya, tetapi sebelum dia dan Maddy dapat meninggalkan kota, anggota geng tersebut tiba. Meskipun Broker menyergap dan membunuh sebagian besar anggota geng, Teedo terluka parah saat membantu Broker dan Maddy melarikan diri. Sementara itu, pacar Gator, Sheryl, memaksa Maddy pergi bersamanya; Maddy menggunakan ponselnya untuk menelepon Broker dan dari uraiannya, Broker menyadari bahwa dia telah dibawa ke lab sabu Gator.

