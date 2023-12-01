Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiki Fatmala Meninggal, Selebritis Indonesia Sampaikan Pesan Duka

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |11:30 WIB
Kiki Fatmala Meninggal, Selebritis Indonesia Sampaikan Pesan Duka
Kiki Fatmala Meninggal Dunia (Foto: IG Kiki)
JAKARTA - Wafatnya aktris senior Kiki Fatmala mengejutkan jagat hiburan Tanah Air. Artis 56 tahun ini meninggal dunia akibat berjuang melawan kanker paru-paru yang dideritanya.

Kematian Kiki Fatmala ini pun turut menjadi duka yang mendalam untuk para rekan selebritis. Salah satunya aktris senior sekaligus politisi, Nurul Arifin.

Wanita yang sempat menjadi lawan main Kiki di sejumlah film Warkop DKI ini ikut merasa kehilangan. Hal itu diungkap Kiki di akun Instagram-nya.

Kiki Fatmala Meninggal, Selebritis Indonesia Sampaikan Pesan Duka

“Rest in love my dear sister,” tulis Nurul Arifin dikutip Jumat (1/12/2023).

Nurul pun turut mengunggah potret Kiki Fatmala semasa hidup. Unggahan itu turut mengundang rekan selebritis lainnya yang memberi ucapan duka atas kematian Kiki.

“RIP Kiki Fatmala,” tulis Baby Zelvia.

“Rest in peace Kiki Fatmala,” ungkap artis Yati Octavia.

Penyanyi sekaligus aktris senior, Camelia Malik juga turut memberi pesan duka dan perpisahan untuk Kiki Fatmala. Dalam unggahan Nurul Arifin ini, Camelia memanjatkan doa untuk Kiki agar diterima di sisi-Nya.

“Turut berduka cita semoga Allah SWT tempatkan di tempat yang indah,” tulis Camelia.

 BACA JUGA:

