Meninggal Dunia, Penyakit Kanker Kiki Fatmala Sudah Menyebar hingga ke Otak

JAKARTA - Artis senior Kiki Fatmala mengembuskan napas terakhirnya pada Jumat, 1 Desember 2023 lantaran komplikasi kanker. Ternyata, kanker stadium 4 yang diidapnya tersebut sudah menyebar hingga ke otak.

Kiki sendiri baru mengetahui bahwa dirinya mengidap kanker paru-paru stadium akhir usai ia menjalani pemeriksaan pada 2021. Bahkan pada Oktober 2023 kemarin, sel kanker yang aktif di tubuh bintang film Mariam Si Manis Jembatan Ancol itu sudah menyebar ke bagian tubuh lainnya.

"Masih, terakhir juga Oktober masih menjalani kemo tapi kankernya sudah menyebar," ujar adik Kiki Fatmala, Anna, saat ditemui di rumah duka kawasan Semanggi, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Desember 2023.

Selama dua tahun belakangan, Kiki disebut sudah menjalani kemoterapi sebanyak 25 kali. Akan tetapi, kanker yang menyebar ke bagian otak tampaknya sulit untuk diobati, hingga sempat membuat kondisinya menurun, koma, lalu meninggal dunia.

Kanker yang diidap Kiki Fatmala menyebar hingga ke otak (Foto: Instagram/qq_fatmala)

"Kiki Kemonya 25 kali, tapi dari paru-paru menyebar ke otaknya. Dari otaknya nggak ada obat yang lain lagi," beber suami Kiki Fatmala, Christopher.

"Lima minggu ke belakangnya dia udah down, dan minggu ini dia masuk ke koma. Abis itu hari ini jam 5 pagi dia meninggal," sambungnya lagi.

Di akhir hidupnya, Kiki pun sempat menolak untuk dibawa ke rumah sakit. Sampai pada akhirnya, ia pun meninggal dunia.