Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Meninggal Dunia, Penyakit Kanker Kiki Fatmala Sudah Menyebar hingga ke Otak

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |15:30 WIB
Meninggal Dunia, Penyakit Kanker Kiki Fatmala Sudah Menyebar hingga ke Otak
Kanker yang diidap Kiki Fatmala menyebar hingga ke otak (Foto: Instagram/qq_fatmala)
A
A
A

JAKARTA - Artis senior Kiki Fatmala mengembuskan napas terakhirnya pada Jumat, 1 Desember 2023 lantaran komplikasi kanker. Ternyata, kanker stadium 4 yang diidapnya tersebut sudah menyebar hingga ke otak.

Kiki sendiri baru mengetahui bahwa dirinya mengidap kanker paru-paru stadium akhir usai ia menjalani pemeriksaan pada 2021. Bahkan pada Oktober 2023 kemarin, sel kanker yang aktif di tubuh bintang film Mariam Si Manis Jembatan Ancol itu sudah menyebar ke bagian tubuh lainnya.

"Masih, terakhir juga Oktober masih menjalani kemo tapi kankernya sudah menyebar," ujar adik Kiki Fatmala, Anna, saat ditemui di rumah duka kawasan Semanggi, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Desember 2023.

Selama dua tahun belakangan, Kiki disebut sudah menjalani kemoterapi sebanyak 25 kali. Akan tetapi, kanker yang menyebar ke bagian otak tampaknya sulit untuk diobati, hingga sempat membuat kondisinya menurun, koma, lalu meninggal dunia.

Kiki Fatmala

Kanker yang diidap Kiki Fatmala menyebar hingga ke otak (Foto: Instagram/qq_fatmala)

"Kiki Kemonya 25 kali, tapi dari paru-paru menyebar ke otaknya. Dari otaknya nggak ada obat yang lain lagi," beber suami Kiki Fatmala, Christopher.

"Lima minggu ke belakangnya dia udah down, dan minggu ini dia masuk ke koma. Abis itu hari ini jam 5 pagi dia meninggal," sambungnya lagi.

Di akhir hidupnya, Kiki pun sempat menolak untuk dibawa ke rumah sakit. Sampai pada akhirnya, ia pun meninggal dunia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/33/2933194/keluarga-pastikan-kiki-fatmala-hanya-miliki-1-saudara-kandung-perempuan-bernama-anna-99ihNzNv3l.jpg
Keluarga Pastikan Kiki Fatmala Hanya Miliki 1 Saudara Kandung, Perempuan Bernama Anna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/33/2933203/5-film-horor-legendaris-yang-diperankan-kiki-fatmala-nomor-1-tak-umbar-tubuh-1gxjG31oT3.jpg
5 Film Horor Legendaris yang Diperankan Kiki Fatmala, Nomor 1 Tak Umbar Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/206/2932514/4-film-legendaris-warkop-dki-yang-dibintangi-kiki-fatmala-gEvuBFLaJZ.jpg
4 Film Legendaris Warkop DKI yang Dibintangi Kiki Fatmala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/33/2931553/suami-sebut-kiki-fatmala-ingin-dekat-dengan-keluarga-menolak-dirawat-di-rumah-sakit-0tzBNcACNn.jpg
Suami Sebut Kiki Fatmala Ingin Dekat dengan Keluarga, Menolak Dirawat di Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/33/2931320/alasan-kiki-fatmala-tolak-dikirimi-karangan-bunga-saat-meninggal-fYtq1MohVn.jpg
Alasan Kiki Fatmala Tolak Dikirimi Karangan Bunga Saat Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/33/2931133/venna-melinda-kenang-pesan-berharga-kiki-fatmala-saat-hadir-di-podcastnya-PglA389imE.jpg
Venna Melinda Kenang Pesan Berharga Kiki Fatmala Saat Hadir di Podcastnya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement