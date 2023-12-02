Suami Sebut Kiki Fatmala Ingin Dekat dengan Keluarga, Menolak Dirawat di Rumah Sakit

Kiki Fatmala menolak dirawat di rumah sakit, ingin dekat dengan keluarga. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Kepergian artis senior Kiki Fatmala memberikan duka mendalam bagi keluarga. Hal itu dirasakan suami dari sang almarhumah, Christhoper Froeschel.

Christhoper menceritakan sebelum Kiki Fatmala meninggal dunia, sang istri menolak untuk berobat di rumah sakit kembali. Bintang Mariam Si Manis Jembatan Ancol itu memilih mengakhiri sisa hidupnya di rumah bersama keluarga tercinta.

“Dari awal dia enggak mau diajak ke rumah sakit untuk berobat. Dia cuma mau dekat dengan keluarga. Istirahat di rumah,” ujar Christhoper usai prosesi pemakaman di Sandiego Hills, kawasan Kerawang, Jawa Barat, Jumat (2/12/2023).

Penyakit kanker stadium 4 yang dialami Kiki Fatmala, dikatakan Christhoper sudah komplikasi. Bahkan sudah menjalani kemoterapi sebanyak 25 kali, akibatnya kondisi fisik menurun dan tak mampu beraktifitas seperti semula kembali.