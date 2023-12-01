Tak Hanya Surat Wasiat, Kiki Fatmala Sudah Pikirkan soal Pemakaman Sebelum Meninggal

JAKARTA - Kiki Fatmala meninggal dunia pada hari ini, Jumat (1/12/2023) lantaran komplikasi pada penyakit kanker yang diidapnya. Kiki sendiri diketahui baru mengetahui jika ia mengidap kanker paru paru stadium 4 pada November 2021.

Saat divonis mengidap kanker paru paru stadium 4, ia dan sang suami, Christopher, jelas kaget hingga sulit untuk menerima keadaan tersebut. Bahkan sang artis mengaku langsung memikirkan soal pemakaman.

"Suamiku dan aku pikirannya sudah ke mana-mana. Dia bilang, 'kamu harus sudah pikir kuburnya di mana'," ujar Kiki Fatmala di YouTube MAIA ALELDUL TV.

Bukan cuma soal pemakaman, Kiki Fatmala dan suaminya juga sudah mempersiapkan soal surat wasiat. Wanita yang wafat di usia 56 tahun itu bahkan mengaku sudah membuat surat wasiat yang diserahkan pada notaris sebelum akhirnya meninggal dunia.

Kiki Fatmala sudah siapkan pemakaman sebelum meninggal dunia (Foto: Instagram/qq_fatmala)

"Terus belum bikin warisan, 'kamu bikin surat, panggil notaris apa segala buat warisan. Karena enggak punya anak, dan lainnya, karena yang ditinggalkan itu biasanya yang ribut'," beber Kiki, menirukan ucapan sang suami.

Sebelum akhirnya meninggal dunia, Kiki Fatmala diketahui sempat melakukan beberapa jenis pengobatan, mulai dari radiasi, kemoterapi hingga imunologi. Bahkan ia. sudah sempat dinyatakan sembuh dari kanker dan tak lagi harus menjalani kemo.

