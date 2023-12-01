Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiki Fatmala Meninggal, Ozy Syahputra Berduka

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |10:22 WIB
Kiki Fatmala Meninggal, Ozy Syahputra Berduka
Kiki Fatmala Meninggal Dunia, Ozy Syahputra berduka (Foto: IG Kiki)
A
A
A

JAKARTA - Kiki Fatmala meninggal dunia pada Jumat (1/12/2023). Bintang sinetron Si Manis Jembatan Ancol ini diketahui mengidap kanker paru-paru stadium akhir dan sudah mengalami komplikasi.

Kabar wafatnya aktris 56 tahun ini sontak mengejutkan dunia hiburan Tanah Air. Para sahabat dan rekan selebritis pun ikut berduka termasuk aktor senior, Ozy Syahputra.

Lawan main Kiki Fatmala di sinetron Si Manis Jembatan Ancol itu menuliskan ucapan duka yang mendalam. Ozy turut kehilangan sosok Kiki yang merupakan sahabat dekatnya.

Kiki Fatmala Meninggal, Ozy Syahputra Berduka

“Hidup, mati, pertemuan, maut kita gak pernah tau. Selamat jalan menemui Tuhanmu,” tulis Ozy dikutip Jumat (1/12/2023).

Ozy pun turut membagikan potret kebersamaannya dengan Kiki semasa hidup. Pria berkepala plontos ini mengatakan banyak kenangan ia ukir bersama sosok Kiki Fatmala.

Aktor 61 tahun ini pun menuliskan pesan perpisahan pada Kiki Fatmala. Aktris sekaligus sahabat yang dekat dengannya.

“Banyak kenangan bersamamu. Kamu sahabat terbaik ku. Hari ini dirimu pergi selamanya,” ungkap Ozy.

“Pasti banyak orang merindukanmu. Sahabatku Kiki Fatmala 14 Agustus 1967-1 Desember 2023,” tambahnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/33/2933194/keluarga-pastikan-kiki-fatmala-hanya-miliki-1-saudara-kandung-perempuan-bernama-anna-99ihNzNv3l.jpg
Keluarga Pastikan Kiki Fatmala Hanya Miliki 1 Saudara Kandung, Perempuan Bernama Anna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/33/2933203/5-film-horor-legendaris-yang-diperankan-kiki-fatmala-nomor-1-tak-umbar-tubuh-1gxjG31oT3.jpg
5 Film Horor Legendaris yang Diperankan Kiki Fatmala, Nomor 1 Tak Umbar Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/206/2932514/4-film-legendaris-warkop-dki-yang-dibintangi-kiki-fatmala-gEvuBFLaJZ.jpg
4 Film Legendaris Warkop DKI yang Dibintangi Kiki Fatmala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/33/2931553/suami-sebut-kiki-fatmala-ingin-dekat-dengan-keluarga-menolak-dirawat-di-rumah-sakit-0tzBNcACNn.jpg
Suami Sebut Kiki Fatmala Ingin Dekat dengan Keluarga, Menolak Dirawat di Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/33/2931384/meninggal-dunia-penyakit-kanker-kiki-fatmala-sudah-menyebar-hingga-ke-otak-l1lzEX1NW8.jpg
Meninggal Dunia, Penyakit Kanker Kiki Fatmala Sudah Menyebar hingga ke Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/33/2931320/alasan-kiki-fatmala-tolak-dikirimi-karangan-bunga-saat-meninggal-fYtq1MohVn.jpg
Alasan Kiki Fatmala Tolak Dikirimi Karangan Bunga Saat Meninggal
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement