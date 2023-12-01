Kiki Fatmala Meninggal, Ozy Syahputra Berduka

JAKARTA - Kiki Fatmala meninggal dunia pada Jumat (1/12/2023). Bintang sinetron Si Manis Jembatan Ancol ini diketahui mengidap kanker paru-paru stadium akhir dan sudah mengalami komplikasi.

Kabar wafatnya aktris 56 tahun ini sontak mengejutkan dunia hiburan Tanah Air. Para sahabat dan rekan selebritis pun ikut berduka termasuk aktor senior, Ozy Syahputra.

Lawan main Kiki Fatmala di sinetron Si Manis Jembatan Ancol itu menuliskan ucapan duka yang mendalam. Ozy turut kehilangan sosok Kiki yang merupakan sahabat dekatnya.

“Hidup, mati, pertemuan, maut kita gak pernah tau. Selamat jalan menemui Tuhanmu,” tulis Ozy dikutip Jumat (1/12/2023).

Ozy pun turut membagikan potret kebersamaannya dengan Kiki semasa hidup. Pria berkepala plontos ini mengatakan banyak kenangan ia ukir bersama sosok Kiki Fatmala.

Aktor 61 tahun ini pun menuliskan pesan perpisahan pada Kiki Fatmala. Aktris sekaligus sahabat yang dekat dengannya.

“Banyak kenangan bersamamu. Kamu sahabat terbaik ku. Hari ini dirimu pergi selamanya,” ungkap Ozy.

“Pasti banyak orang merindukanmu. Sahabatku Kiki Fatmala 14 Agustus 1967-1 Desember 2023,” tambahnya.

