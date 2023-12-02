Alasan Kiki Fatmala Tolak Dikirimi Karangan Bunga Saat Meninggal

JAKARTA - Kiki Fatmala sempat memberikan wasiat untuk tidak mengirimkan bunga saat dirinya berpulang. Hal tersebut bahkan diungkapkan oleh keluarga melalui keterangan resmi mereka melalui akun Instagram sang artis.

Terkait hal itu, Christopher Froeschel selaku suami dari bintang Mariam Si Manis Jembatan Ancol itu pun buka suara terkait hal itu.

"Kenapa tidak menerima karangan bunga om?" tanya wartawan.

"Soalnya Kiki nggak mau, Kiki maunya lebih baik donasi ke gereja atau ke anak yatim piatu," ujar Christopher.

Alasan Kiki Fatmala menolak dikirimi karangan bunga saat meninggal (Foto: Instagram/qq_fatmala)

"Berarti bisa dibilang itu wasiat Kiki?" tanya wartawan lagi.

"Iya," tutur Christopher.

Sementara itu, Christopher sendiri sempat menceritakan detik-detik sebelum istrinya meninggal dunia. Selain mengalami koma, Kiki juga sempat menjalani 25 kali kemoterapi sebelum akhirnya kondisinya menurun selama lima minggu belakangan dan wafat pada 1 Desember kemarin.