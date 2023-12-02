Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Kiki Fatmala Tolak Dikirimi Karangan Bunga Saat Meninggal

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |12:10 WIB
Alasan Kiki Fatmala Tolak Dikirimi Karangan Bunga Saat Meninggal
Alasan Kiki Fatmala menolak dikirimi karangan bunga saat meninggal (Foto: Instagram/qq_fatmala)
A
A
A

JAKARTA - Kiki Fatmala sempat memberikan wasiat untuk tidak mengirimkan bunga saat dirinya berpulang. Hal tersebut bahkan diungkapkan oleh keluarga melalui keterangan resmi mereka melalui akun Instagram sang artis.

Terkait hal itu, Christopher Froeschel selaku suami dari bintang Mariam Si Manis Jembatan Ancol itu pun buka suara terkait hal itu.

"Kenapa tidak menerima karangan bunga om?" tanya wartawan.

"Soalnya Kiki nggak mau, Kiki maunya lebih baik donasi ke gereja atau ke anak yatim piatu," ujar Christopher.

Kiki Fatmala

Alasan Kiki Fatmala menolak dikirimi karangan bunga saat meninggal (Foto: Instagram/qq_fatmala)

"Berarti bisa dibilang itu wasiat Kiki?" tanya wartawan lagi.

"Iya," tutur Christopher.

Sementara itu, Christopher sendiri sempat menceritakan detik-detik sebelum istrinya meninggal dunia. Selain mengalami koma, Kiki juga sempat menjalani 25 kali kemoterapi sebelum akhirnya kondisinya menurun selama lima minggu belakangan dan wafat pada 1 Desember kemarin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/33/2933194/keluarga-pastikan-kiki-fatmala-hanya-miliki-1-saudara-kandung-perempuan-bernama-anna-99ihNzNv3l.jpg
Keluarga Pastikan Kiki Fatmala Hanya Miliki 1 Saudara Kandung, Perempuan Bernama Anna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/33/2933203/5-film-horor-legendaris-yang-diperankan-kiki-fatmala-nomor-1-tak-umbar-tubuh-1gxjG31oT3.jpg
5 Film Horor Legendaris yang Diperankan Kiki Fatmala, Nomor 1 Tak Umbar Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/206/2932514/4-film-legendaris-warkop-dki-yang-dibintangi-kiki-fatmala-gEvuBFLaJZ.jpg
4 Film Legendaris Warkop DKI yang Dibintangi Kiki Fatmala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/33/2931553/suami-sebut-kiki-fatmala-ingin-dekat-dengan-keluarga-menolak-dirawat-di-rumah-sakit-0tzBNcACNn.jpg
Suami Sebut Kiki Fatmala Ingin Dekat dengan Keluarga, Menolak Dirawat di Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/33/2931384/meninggal-dunia-penyakit-kanker-kiki-fatmala-sudah-menyebar-hingga-ke-otak-l1lzEX1NW8.jpg
Meninggal Dunia, Penyakit Kanker Kiki Fatmala Sudah Menyebar hingga ke Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/33/2931133/venna-melinda-kenang-pesan-berharga-kiki-fatmala-saat-hadir-di-podcastnya-PglA389imE.jpg
Venna Melinda Kenang Pesan Berharga Kiki Fatmala Saat Hadir di Podcastnya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement