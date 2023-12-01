Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiki Fatmala Meninggal, Keluarga Berharap Karangan Bunga Diganti Sumbangan ke Badan Amal

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |09:21 WIB
Kiki Fatmala Meninggal, Keluarga Berharap Karangan Bunga Diganti Sumbangan ke Badan Amal
Kiki Fatmala Meninggal Dunia (Foto: IG Kiki)
A
A
A

JAKARTA - Kiki Fatmala meninggal dunia. Sang artis senior meninggal pada Jumat, 1 Desember 2023.

Kabar duka Kiki Fatmala disampaikan perwakilan keluarga lewat akun Instagram Kiki Fatmala. Dalam unggahan tersebut, terdapat tiga slide foto. Di slide pertama memperlihatkan potret hitam putih Kiki Fatmala lengkap dengan tanggal lahir dan tanggal meninggalnya.

"14 Agustus 1967 - 1 Desember 2023," tulis keterangan di foto tersebut.

Kiki Fatmala Meninggal, Keluarga Berharap Karangan Bunga Diganti Sumbangan ke Badan Amal

Kemudian di slide kedua, keluarga menuliskan ucapan duka cita mendalam mengumumkan kepergian sang artis.

"Dengan kesedihan mendalam dan hati yang berat, kami ingin mengumumkan berpulangnya yang tercinta Kiki Fatmala, yang bukan hanya anggota terkasih keluarga kami tetapi juga seorang sahabat yang dikenal banyak orang," tulis keterangan unggahan tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/33/2933194/keluarga-pastikan-kiki-fatmala-hanya-miliki-1-saudara-kandung-perempuan-bernama-anna-99ihNzNv3l.jpg
Keluarga Pastikan Kiki Fatmala Hanya Miliki 1 Saudara Kandung, Perempuan Bernama Anna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/33/2933203/5-film-horor-legendaris-yang-diperankan-kiki-fatmala-nomor-1-tak-umbar-tubuh-1gxjG31oT3.jpg
5 Film Horor Legendaris yang Diperankan Kiki Fatmala, Nomor 1 Tak Umbar Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/206/2932514/4-film-legendaris-warkop-dki-yang-dibintangi-kiki-fatmala-gEvuBFLaJZ.jpg
4 Film Legendaris Warkop DKI yang Dibintangi Kiki Fatmala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/33/2931553/suami-sebut-kiki-fatmala-ingin-dekat-dengan-keluarga-menolak-dirawat-di-rumah-sakit-0tzBNcACNn.jpg
Suami Sebut Kiki Fatmala Ingin Dekat dengan Keluarga, Menolak Dirawat di Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/33/2931384/meninggal-dunia-penyakit-kanker-kiki-fatmala-sudah-menyebar-hingga-ke-otak-l1lzEX1NW8.jpg
Meninggal Dunia, Penyakit Kanker Kiki Fatmala Sudah Menyebar hingga ke Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/33/2931320/alasan-kiki-fatmala-tolak-dikirimi-karangan-bunga-saat-meninggal-fYtq1MohVn.jpg
Alasan Kiki Fatmala Tolak Dikirimi Karangan Bunga Saat Meninggal
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement