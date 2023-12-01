Kiki Fatmala Meninggal, Keluarga Berharap Karangan Bunga Diganti Sumbangan ke Badan Amal

JAKARTA - Kiki Fatmala meninggal dunia. Sang artis senior meninggal pada Jumat, 1 Desember 2023.

Kabar duka Kiki Fatmala disampaikan perwakilan keluarga lewat akun Instagram Kiki Fatmala. Dalam unggahan tersebut, terdapat tiga slide foto. Di slide pertama memperlihatkan potret hitam putih Kiki Fatmala lengkap dengan tanggal lahir dan tanggal meninggalnya.

"14 Agustus 1967 - 1 Desember 2023," tulis keterangan di foto tersebut.

Kemudian di slide kedua, keluarga menuliskan ucapan duka cita mendalam mengumumkan kepergian sang artis.

"Dengan kesedihan mendalam dan hati yang berat, kami ingin mengumumkan berpulangnya yang tercinta Kiki Fatmala, yang bukan hanya anggota terkasih keluarga kami tetapi juga seorang sahabat yang dikenal banyak orang," tulis keterangan unggahan tersebut.