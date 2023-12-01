Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Summerlane Sukses Meriahkan Music Zone by Okezone Radio

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |23:29 WIB
Summerlane Sukses Meriahkan Music Zone by Okezone Radio
Summerlane di Music Zone by Okezone Radio (Foto: Okezone)
JAKARTA - Penampilan Summerlane sukses ramaikan acara Music Zone by Okezone Radio di Anjungan Sarinah, Jumat, 1 Desember 2023. Grup band dengan genre Indonesian Rock ini baru saja mengeluarkan EP nya yang bertajuk Hope, Fear, & Everything in-Between.

Sang Vokalis Rizki Prayosi atau yang kerap dipanggil Ochin menyatakan EP terbaru Summerlane ini berisikan tentang perjalanan band tersebut selama satu tahun terakhir.

“Nyeritain perjalanan kita setahun ini yang kayak roller coaster lah, semuanya terangkum di EP kita ini,” kata Ochin.

Summerlane Sukses Meriahkan Music Zone by Okezone Radio

