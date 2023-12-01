Brandon Julio Sejukkan Hati di Music Zone by Okezone Radio, Bikin Penonton Ogah Pulang

JAKARTA - Brandon Julio tampil menyejukkan pada acara Music Zone by Okezone Radio di Anjungan Sarinah, Jakarta.

Sebagai performance pembuka, Brandon berhasil membius para penonton di Anjungan Sarinah dengan suara indahnya.

Gerimis hujan dipasangkan dengan suara syahdu dari Brandon adalah kombinasi yang sempurna. Dengan iringan harmonika di setiap lagunya, sangat menenangkan jiwa.

Pria berusia 23 tahun ini membawakan debut single terbarunya sebagai lagu pembuka yang ber berjudul ‘Waktu Kian Berlalu’.