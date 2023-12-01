Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Brandon Julio Sejukkan Hati di Music Zone by Okezone Radio, Bikin Penonton Ogah Pulang

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |23:00 WIB
Brandon Julio Sejukkan Hati di Music Zone by Okezone Radio, Bikin Penonton Ogah Pulang
Brandon Julio sejukkan hati penonton di Music Zone by Okezone Radio. (Foto: Devi Pattricia)
A
A
A

JAKARTA - Brandon Julio tampil menyejukkan pada acara Music Zone by Okezone Radio di Anjungan Sarinah, Jakarta.

Sebagai performance pembuka, Brandon berhasil membius para penonton di Anjungan Sarinah dengan suara indahnya.

Gerimis hujan dipasangkan dengan suara syahdu dari Brandon adalah kombinasi yang sempurna. Dengan iringan harmonika di setiap lagunya, sangat menenangkan jiwa.

Pria berusia 23 tahun ini membawakan debut single terbarunya sebagai lagu pembuka yang ber berjudul ‘Waktu Kian Berlalu’.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement