JAKARTA – Penyanyi Hindia merilis single dan video musik terbarunya, Cincin, pada 7 Juli 2023. Sejauh ini, video lirik lagu tersebut sudah ditonton lebih dari 16 juta kali di YouTube.
Lirik lagu Cincin bercerita tentang hubungan asmara yang tak selalu berjalan mulus. Dalam lagu itu, Hindia berpesan agar setiap orang mencintai pasangannya dan berusaha menerima kelebihan dan kekurangan mereka.
CINCIN - HINDIA
Intro
F Em Dm -C
F Em Dm
-C F
Kau bermasalah jiwa aku pun rada gila
Em
Jodoh akal-akalan neraka kita bersama
Dm
Kau langganan menangis lakimu muntah-muntah
Dm
Begitu terus sampai iblis tobat dan sedekah
-C F
Terkadang rasanya leher terbakar hingga pagi
Em
Seperti aku hidup berpasangan dengan api
Dm
Berhenti, ulangi, psikolog dan terapi
Dm
Aku isi bensin, kita coba lagi
A#
Tapi sebelumnya
Am
Sejuta sayang untukmu cinta
Dm
Karena aku pun bola panas juga
Dm
Kadang lebih atau sama parahnya
A#
Dan jika bicara tentang masa depan
Am