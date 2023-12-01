Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Cincin dari Hindia

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |20:30 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar <i>Cincin</i> dari Hindia
Lirik Lagu dan Chord Gitar Cincin dari Hindia. (Foto: Instagram/@wordfangs)
A
A
A

JAKARTA – Penyanyi Hindia merilis single dan video musik terbarunya, Cincin, pada 7 Juli 2023. Sejauh ini, video lirik lagu tersebut sudah ditonton lebih dari 16 juta kali di YouTube.  

Lirik lagu Cincin bercerita tentang hubungan asmara yang tak selalu berjalan mulus. Dalam lagu itu, Hindia berpesan agar setiap orang mencintai pasangannya dan berusaha menerima kelebihan dan kekurangan mereka. 

CINCIN - HINDIA

Intro

F Em Dm -C

F Em Dm

-C       F

Kau bermasalah jiwa aku pun rada gila

          Em

Jodoh akal-akalan neraka kita bersama

           Dm

Kau langganan menangis lakimu muntah-muntah

           Dm

Begitu terus sampai iblis tobat dan sedekah

-C              F

Terkadang rasanya leher terbakar hingga pagi

            Em

Seperti aku hidup berpasangan dengan api

Dm

Berhenti, ulangi, psikolog dan terapi

Dm

Aku isi bensin, kita coba lagi

A#

Tapi sebelumnya

Am

Sejuta sayang untukmu cinta

Dm

Karena aku pun bola panas juga

Dm

Kadang lebih atau sama parahnya

A#

Dan jika bicara tentang masa depan

Am

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/619/3187240/raisa-n4F1_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Lagu Untukmu dari Raisa, Tribute untuk Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/619/3184288/raisa-FPxI_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Si Paling Mahir dari Raisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/619/3182802/raisa-IVRr_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Awal Kisah Selamanya dari Raisa feat Barsena Bestandhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/619/3174710/alamak-ABqJ_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169145/lyodra-qH9c_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tak Selalu Memiliki dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169143/lyodra-Y2oh_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Bodohnya Aku dari Lyodra
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement