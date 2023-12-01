Lirik Lagu dan Chord Gitar Cincin dari Hindia

Jum'at, 01 Desember 2023

Lirik Lagu dan Chord Gitar Cincin dari Hindia. (Foto: Instagram/@wordfangs)

JAKARTA – Penyanyi Hindia merilis single dan video musik terbarunya, Cincin, pada 7 Juli 2023. Sejauh ini, video lirik lagu tersebut sudah ditonton lebih dari 16 juta kali di YouTube.

Lirik lagu Cincin bercerita tentang hubungan asmara yang tak selalu berjalan mulus. Dalam lagu itu, Hindia berpesan agar setiap orang mencintai pasangannya dan berusaha menerima kelebihan dan kekurangan mereka.

CINCIN - HINDIA

Intro

F Em Dm -C

F Em Dm

-C F

Kau bermasalah jiwa aku pun rada gila

Em

Jodoh akal-akalan neraka kita bersama

Dm

Kau langganan menangis lakimu muntah-muntah

Dm

Begitu terus sampai iblis tobat dan sedekah

-C F

Terkadang rasanya leher terbakar hingga pagi

Em

Seperti aku hidup berpasangan dengan api

Dm

Berhenti, ulangi, psikolog dan terapi

Dm

Aku isi bensin, kita coba lagi

A#

Tapi sebelumnya

Am

Sejuta sayang untukmu cinta

Dm

Karena aku pun bola panas juga

Dm

Kadang lebih atau sama parahnya

A#

Dan jika bicara tentang masa depan

Am