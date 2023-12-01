Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Meriahkan Spotify Wrapped 2023, BamBam GOT7 Langsung Jadi Indonesia Most Pick

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |10:44 WIB
JAKARTA - BamBam GOT7 menjadi musisi internasional hadir dalam Spotify Wrapped 2023. Bersama dengan James Arthur, keduanya pun tampil dengan membawakan lagu favorit mereka masing-masing.

BamBam GOT7 juga dianugerahi oleh Indonesia Most Pick 2023. Sambil menenteng piala, ia mengucapkan bentuk terimakasih, karena telah mendapuk dirinya sebagai Indonesia Most Pick Indonesia 2023.

"Terimakasih kepada Spotify Wrapped 2023, saya secara pribadi mengucapkan terimakasih dan terutama kepada penggemar hadir disini. Kamu tahu ini merupakan sebuah acara terbesar di dunia, tentunya sangat mengingat kota ini dan bisa datang ke Indonesia," ujar BamBam GOT7 dalam sambutannya di Spotify Wrapped 2023 di Studio RCTI+ di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Dengan di dapuknya sebagai Indonesia Most Pick Indonesia 2023, pria 26 tahun itu mengucapkan terima kasih kepada penggemar beratnya selalu mendukung dirinya.

"Dan tidak tahu mungkin kedepannya saya bisa datang lagi kesini, terimakasih untuk support dan dukungan kalian semua," tutur BamBam GOT7.

Spotify Wrapped 2023 ini menghadirkan artis internasional lainnya yaitu BamBam GOT7. BamBam melakukan penerbangan sehari sebelum acara dimulai yaitu pada Rabu (29/11/2023).

Halaman:
1 2
