Tulus Jadi Top Male Artist of The Year di Spotify Wrapped 2023

JAKARTA - Tulus jadi pemenang dari kategori Spotify Wrapped 2023 Live Indonesia sekaligus jadi Top Male Artist of The Year.

Penyanyi dengan nama Muhammad Tulus ini pun memberikan ucapan dan pesan singkat atas kemenangannya ini.

“Saya sangat berterima kasih dan sangat bersyukur sekali untuk penghargaan ini. Saya di sini mewakili label rekaman saya, Musik Tulus dan manajemen Tiga Dua Satu mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mengapresiasi sekaligus mendengarkan karya-karya kami, terima kasih banyak,” kata Tulus dikutip secara streaming dari RCTI+.

Lebih lanjut, Tulus mengungkapkan rasa syukurnya bisa berada di tengah-tengah acara Spotify Music Wrapped Live Indonesia.

“Semoga kita semua selalu berbahagia, maju terus musik indonesia. Terima kasih banyak,” tambah Tulus.

Beberapa nominasi yang masuk dalam kategori Top Male Artist of The Year 2023 yang berada di jajaran kedua adalah Hindia kemudian disusul oleh Virgoun, dan pada posisi ke-empat adalah Pamungkas kemudian ada Fiersa Besari sebagai penutupnya.