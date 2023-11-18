Potret Mesra Anggi Marito dan Kenji Ganesha usai Resmi Menikah

JAKARTA - Anggi Marito resmi menikah dengan sang kekasih, Kenji Ganesha, Sabtu (18/11/2023). Pemberkatan Anggi dan Kenji pun berlangsung khidmat di salah satu gereja di Jakarta.

Pernikahan mereka pun dihadiri sanak keluarga dan kerabat terdekat. Ini menjadi momen spesial bagi mereka usai Kenji resmi melamar Anggi pada Februari 2023 lalu.

Pernikahan pelantun Tak Segampang Itu pun mengundang perhatian para netizen. Penasaran, seperti apa potret mesra Anggi dan Kenji usai melangsungkan pernikahan mereka hari ini? Yuk simak!

1. Momen Haru saat Pemberkatan

Pemberkatan pernikahan Anggi dan Kenji berlangsung pada Sabtu (18/11/2023). Pernikahan mereka berlangsung dengan khidmat saat Anggi dan Kenji sama-sama mengucap janji suci.

Acara pemberkatan ini pun turut disiarkan secara langsung di kanal YouTube Kenjiro & Anggi. Nampak suasana haru menyelimuti momen bahagia dua public figure Tanah Air ini.

2. Momen Manis saat Kenji Mencium Kening Anggi

Setelah pemberkatan, Kenji dan Anggi pun sah menjadi sepasang suami istri. Raut bahagia pun terpancar dari wajah mereka.

Kenji pun mulai mencium kening sang istri dengan mesra, menandakan keduanya resmi menjadi pasangan suami dan istri. Kenji juga tak kuasa menahan tangis bahagia saat mempersunting kekasih hatinya.