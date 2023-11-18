Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Potret Mesra Anggi Marito dan Kenji Ganesha usai Resmi Menikah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |16:35 WIB
Potret Mesra Anggi Marito dan Kenji Ganesha usai Resmi Menikah
Anggi Marito dan Kenji Ganesha menikah (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Anggi Marito resmi menikah dengan sang kekasih, Kenji Ganesha, Sabtu (18/11/2023). Pemberkatan Anggi dan Kenji pun berlangsung khidmat di salah satu gereja di Jakarta.

Pernikahan mereka pun dihadiri sanak keluarga dan kerabat terdekat. Ini menjadi momen spesial bagi mereka usai Kenji resmi melamar Anggi pada Februari 2023 lalu.

Pernikahan pelantun Tak Segampang Itu pun mengundang perhatian para netizen. Penasaran, seperti apa potret mesra Anggi dan Kenji usai melangsungkan pernikahan mereka hari ini? Yuk simak!

1. Momen Haru saat Pemberkatan

Pemberkatan pernikahan Anggi dan Kenji berlangsung pada Sabtu (18/11/2023). Pernikahan mereka berlangsung dengan khidmat saat Anggi dan Kenji sama-sama mengucap janji suci.

Acara pemberkatan ini pun turut disiarkan secara langsung di kanal YouTube Kenjiro & Anggi. Nampak suasana haru menyelimuti momen bahagia dua public figure Tanah Air ini.

Potret Mesra Anggi Marito dan Kenji Ganesha usai Resmi Menikah

2. Momen Manis saat Kenji Mencium Kening Anggi

Setelah pemberkatan, Kenji dan Anggi pun sah menjadi sepasang suami istri. Raut bahagia pun terpancar dari wajah mereka.

Kenji pun mulai mencium kening sang istri dengan mesra, menandakan keduanya resmi menjadi pasangan suami dan istri. Kenji juga tak kuasa menahan tangis bahagia saat mempersunting kekasih hatinya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/33/3030986/anggi_marito_dan_kenji_ganessha-X7I5_large.jpg
Anggi Marito Melahirkan Anak Pertama, Kenji Ganessha: Cantikmu Ngalahin Mamamu Nak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016758/anggi-marito-dihujat-usai-ketahuan-minum-kopi-pro-israel-93otIcyy2j.jpg
Anggi Marito Dihujat Usai Ketahuan Minum Kopi Pro Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2994088/melitha-sidabutar-meninggal-dunia-anggi-marito-rest-in-love-eda-sayang-h4dMtGaE28.jpg
Melitha Sidabutar Meninggal Dunia, Anggi Marito: Rest In Love Eda Sayang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/03/205/2978333/anggi-marito-ungkap-ketidaknyamanan-gegara-perilaku-penonton-di-konser-taylor-swift-ejXZIFuJn2.jpg
Anggi Marito Ungkap Ketidaknyamanan Gegara Perilaku Penonton di Konser Taylor Swift
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/33/2947943/suami-anggi-marito-pajang-foto-di-kokpit-netizen-ramai-beri-nasihat-TmcZKmzH4a.jpg
Suami Anggi Marito Pajang Foto di Kokpit, Netizen Ramai Beri Nasihat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/33/2944306/anggi-marito-hamil-anak-pertama-kado-terindah-jelang-natal-dJKMdEq8vh.jpg
Anggi Marito Hamil Anak Pertama: Kado Terindah Jelang Natal
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement