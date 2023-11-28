Willy Dozan Ngotot Upayakan Kasus Leon Dozan dan Rinoa Aurora Berujung Damai

JAKARTA - Willy Dozan terus mengupayakan agar kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan sang anak, Leon Dozan terhadap kekasihnya Rinoa Aurora dan penghinaan kepada institusi polri berakhir damai.

Sampai saat ini, kasus tersebut masih bergulir di Polres Metro Jakarta Pusat. Leon Dozan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Pengennya damai. Insyaallah damai harus," kata Willy Dozan buru-buru di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Beda dari pihak Leon Dozan, justru pihak dari Rinoa Aurora sendiri belum menginginkan damai. Terkait hal tersebut aktor senior itu tidak bisa berbicara banyak namun ia tetap mengusahakan damai.

"Ya nggak tau lah. Damai itu lebih indah, kita akan tetep berusaha untuk berdamai gitu aja, Video aja sudah cukup," terang Willy Dozan.