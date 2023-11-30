Leon Dozan Hina Institusi Kepolisian, Willy Dozan: Kalau Boleh Saya Tampar Dia!

JAKARTA - Willy Dozan sang ayah mengaku emosi, lantaran dirinya mengetahui jika Leon Dozan sang anak menghina pihak kepolisian.

"Di sini saya bicara ada dua case, pertama terbukti jika Leon tidak memukuli tapi berita yang liar khususnya di medsos mengatakan jika leon memukuli cewek dan itu tidak setuju. Kedua, yang satu lagi yang saya sesali yaitu Leon mengumpat institusi kepolisian," kata Willy Dozan di program Pagi-Pagi Ambyar, Kamis (30/11/2023).

Willy Dozan merasa apa yang telah diperbuat oleh Leon Dozan sangat jelas salah di mata hukum.

"Jelas sekali dia salah tapi ada sebab dan akibat karena leon dipancing, kalau kamu macam-macam saya laporin biar di penjara sama polisi dan menjadi panas dan namanya," tuturnya.