Leon Dozan Hina Institusi Kepolisian, Willy Dozan: Kalau Boleh Saya Tampar Dia!

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |07:05 WIB
Leon Dozan Hina Institusi Kepolisian, Willy Dozan: Kalau Boleh Saya Tampar Dia!
Leon Dozan hina institusi kepolisian, Willy Dozan emosi. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Willy Dozan sang ayah mengaku emosi, lantaran dirinya mengetahui jika Leon Dozan sang anak menghina pihak kepolisian.

"Di sini saya bicara ada dua case, pertama terbukti jika Leon tidak memukuli tapi berita yang liar khususnya di medsos mengatakan jika leon memukuli cewek dan itu tidak setuju. Kedua, yang satu lagi yang saya sesali yaitu Leon mengumpat institusi kepolisian," kata Willy Dozan di program Pagi-Pagi Ambyar, Kamis (30/11/2023).

Willy Dozan merasa apa yang telah diperbuat oleh Leon Dozan sangat jelas salah di mata hukum.

"Jelas sekali dia salah tapi ada sebab dan akibat karena leon dipancing, kalau kamu macam-macam saya laporin biar di penjara sama polisi dan menjadi panas dan namanya," tuturnya.

Halaman:
1 2
Putus dari Rinoa Aurora, Leon Dozan Diduga Punya Gebetan Baru
Pesan Haru Betharia Sonata untuk Leon Dozan
Putus dari Rinoa Aurora Senduk, Leon Dozan Ngaku Dekat dengan Wanita Ini
Leon Dozan Berharap Punya Hubungan Baik dengan Rinoa Aurora Senduk
Ini Postingan Pertama Leon Dozan di Medsos, Usai Bebas dari Kasus Penganiayaan
Sikap Aneh Leon Dozan Usai Bebas, Ini Kata Betharia Sonata
