Masa Lalu Eva Manurung Terkuak, dari Keluarga Broken Home hingga Penyanyi Bar

JAKARTA - Eva Manurung sang ibunda Virgoun membuka jati dirinya sesungguhnya. Dia mengaku jika dirinya berasal dari keluarga broken home hingga pernah menjadi penyanyi di tempat malam.

"Aku itu kecilnya papa mama aku break, lalu aku diambil sama adiknya papa aku di Pekanbaru," ujar Eva Manurung dikutip dari program Best Kiss, Kamis (30/11/2023).

Dirinya mengatakan saat berada di usia masih muda, Eva Manurung bukanlah layaknya seperti anak pada umumnya yang bisa bebas bermain.

"Waktu itu umur 16 tahun sudah nyanyi dan mencari karier, aku terus banyak belajar dari bernyanyi kemudian ikut festival di jakarta," ungkapnya.

Hingga akhirnya, Eva Manurung menjalin tali cinta dengan seorang pria sampai dirinya memutuskan untuk menikahinya. Sayangnya, sang suami harus berpulang untuk selamanya ke pangkuan Sang Pencipta.

"Setelah punya Febby, suami aku meninggal dan di situ aku harus membesarkan anak aku sendiri," ucapnya.

Seraya tidak ingin larut dalam kesedihan, membuat Eva Manurung tetap tegar dalam menjalankan hidupnya. Apalagi, dia telah memiliki sang buah hati bernama Febby Carol.

Perjalanan hidup membawa Eva Manurung berada di Pontianak, di situ dirinya bekerja sebagai penyanyi di tempat malam. Tidak itu saja, di Pontianak itulah Eva Manurung bertemu dengan pria hingga akhirnya dirinya berbadan dua.

"Mungkin mereka merasa aku hina, karena aku ini adalah penyanyi bar dan mungkin mereka merasa orang terhormat lalu aku ditinggalkan begitu saja tanpa perkataan iya, yes dan no. Dia tidak tahu jika aku sedang hamil," tambahnya.