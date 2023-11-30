Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Masa Lalu Eva Manurung Terkuak, dari Keluarga Broken Home hingga Penyanyi Bar

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |16:36 WIB
Masa Lalu Eva Manurung Terkuak, dari Keluarga Broken Home hingga Penyanyi Bar
Masa lalu Eva Manurung ibunda Virgoun terkuak. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Eva Manurung sang ibunda Virgoun membuka jati dirinya sesungguhnya. Dia mengaku jika dirinya berasal dari keluarga broken home hingga pernah menjadi penyanyi di tempat malam.

"Aku itu kecilnya papa mama aku break, lalu aku diambil sama adiknya papa aku di Pekanbaru," ujar Eva Manurung dikutip dari program Best Kiss, Kamis (30/11/2023).

Dirinya mengatakan saat berada di usia masih muda, Eva Manurung bukanlah layaknya seperti anak pada umumnya yang bisa bebas bermain.

"Waktu itu umur 16 tahun sudah nyanyi dan mencari karier, aku terus banyak belajar dari bernyanyi kemudian ikut festival di jakarta," ungkapnya.

Hingga akhirnya, Eva Manurung menjalin tali cinta dengan seorang pria sampai dirinya memutuskan untuk menikahinya. Sayangnya, sang suami harus berpulang untuk selamanya ke pangkuan Sang Pencipta.

"Setelah punya Febby, suami aku meninggal dan di situ aku harus membesarkan anak aku sendiri," ucapnya.

Seraya tidak ingin larut dalam kesedihan, membuat Eva Manurung tetap tegar dalam menjalankan hidupnya. Apalagi, dia telah memiliki sang buah hati bernama Febby Carol.

Perjalanan hidup membawa Eva Manurung berada di Pontianak, di situ dirinya bekerja sebagai penyanyi di tempat malam. Tidak itu saja, di Pontianak itulah Eva Manurung bertemu dengan pria hingga akhirnya dirinya berbadan dua.

"Mungkin mereka merasa aku hina, karena aku ini adalah penyanyi bar dan mungkin mereka merasa orang terhormat lalu aku ditinggalkan begitu saja tanpa perkataan iya, yes dan no. Dia tidak tahu jika aku sedang hamil," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186484/virgoun-0UPu_large.jpg
Eva Manurung Klaim Virgoun Punya Hak Mengakses CCTV di Rumah Inara Rusli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186419/virgoun-gCzZ_large.jpg
Virgoun Gerak Cepat Amankan Anak usai Skandal Perzinaan Inara Rusli Terkuak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186170/virgoun-Ifnv_large.jpg
Virgoun Diduga Penyebar Video Syur 2 Jam Inara Rusli dan Insanul Fahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123361/virgoun-BqrS_large.jpg
Biodata dan Agama Virgoun, Mantan Suami Inara Rusli yang Diduga Pamer Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123295/luna_alhamdy-XUeB_large.jpg
Biodata Luna Alhamdy yang Diduga Pacar Baru Virgoun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041171/virgoun_dan_starla-8Lyu_large.jpg
Dapat Izin Inara Rusli Bertemu Virgoun, Starla: Mommy sama Daddy Sudah Baikan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement