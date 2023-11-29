Advertisement
Geram dengan Asmara Eva Manurung dan Jordan Ali, Kakak Virgoun Lakukan Hal Ini

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |16:30 WIB
JAKARTA - Hubungan asmara Eva Manurung dan Jordan Ali menjadi perbincangan karena dinilai tak pantas. Kakak Virgoun, Febby Carol kemudian memberi peringatan keras kepada orangtua Jordan Ali untuk menasihati anaknya.

Febby kecewa dengan hubungan ibunda dengan Jordan Ali. Ia beberapa kali mengingatkan Jordan Ali, untuk segera mengakhiri hubungan asmara dengan Eva Manurung.

Sayangnya peringatan keras itu tak ditindaklanjuti oleh Jordan Ali, sehingga Febby Carol pun semakin melontarkan peringatan keras melalui media sosial.

Geram dengan Asmara Eva Manurung dan Jordan Ali, Kakak Virgoun Lakukan Hal Ini

"Untuk keluarganya ibu terhormat tolong dinasehati anaknya, tolong diselamatkan anaknya,"kata Febby Carol dalam Kanal YouTube Intens Investigasi, dikutip pada Rabu (29/11/2023).

Febby mengultimatum Jordan Ali jika masih memacari Eva Manurung, maka ia akan bertindak, untuk mendatangi kediaman pesinetron berusia 30 tahun tersebut.

"Kalau dalam waktu akhir bulan ini ibu nggak ngurusin anaknya. Jangan salahin saya ya Bu, kita nanti ketemu di rumah ibu ya, saya buat rame," jelas dia.

Febby meminta maaf kepada orangtua Jordan Ali, pasalnya tindakan ini terpaksa ditempuhnya. Sebab, dirinya ingin menyelamatkan ibunya, kini menjalin hubungan asmara dengan berondong yang terpaut 23 tahun.

"Mohon maaf ya Bu anak ibu ini dibilangin susah, di media juga saya sudah ngomong beberapa kali jadi tolong bantuannya, kerjasamanya saya juga menyelamatkan ibu saya dan ibu juga nyelamatin anak ibu, itu pesan saya ya Bu," tutur Febby.

