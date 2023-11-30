Eva Manurung Bongkar Masa Lalu: Aku Hamil Virgoun, Bapaknya Pergi

JAKARTA - Eva Manurung menjadi sorotan publik, pasalnya dirinya membuka soal siapa Virgoun yang merupakan anak kandungnya. Ternyata, dirinya tengah berbadan dua dan ditinggal bapak kandung Virgoun.

Eva Manurung mengatakan sempat menelan pil pahit dalam menjalankan kehidupan, terlebih dirinya berasal dari keluarga broken home.

"Aku kecilnya papa mama aku break, lalu aku diambil sama adiknya papa aku di Pekanbaru. Waktu itu umur 16 tahun lalu sudah nyanyi dan mencari karier aku semua, banyak belajar kemudian ikut festival di Jakarta," ucap Eva Manurung di program Best Kiss, Kamis (29/11/2023).

Dirinya menjelaskan jika Febby Carol sang kakak Virgoun juga harus menelan pil pahit. Pasalnya, saat Febby Carol lahir ke dunia sang suami harus pergi untuk selamanya menghadap Sang Pencipta.

"Setelah punya Febby, suami aku meninggal dan di situ aku harus membesarkan anak aku sendiri," ujarnya.

Tidak berhenti di situ saja, perlahan Eva Manurung mulai membuka hati lagi untuk mencari pasangan sesuai sang suami meninggal.

"Sampai kenal aku sama bapaknya Virgoun di Pontianak, hingga berjalannya waktu karena mungkin mereka merasa aku hina," tuturnya.

Demi melangkahkan kaki untuk bertahan hidup, Eva Manurung tidak menampik bila dirinya pernah bekerja sebagai penyanyi di tempat malam.