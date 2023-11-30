Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Eva Manurung Bongkar Masa Lalu: Aku Hamil Virgoun, Bapaknya Pergi

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |15:26 WIB
Eva Manurung Bongkar Masa Lalu: Aku Hamil Virgoun, Bapaknya Pergi
Eva Manurung buka-bukaan soal masa lalu Virgoun. (Foto: Instagram @evamanurung1105)
A
A
A

JAKARTA - Eva Manurung menjadi sorotan publik, pasalnya dirinya membuka soal siapa Virgoun yang merupakan anak kandungnya. Ternyata, dirinya tengah berbadan dua dan ditinggal bapak kandung Virgoun.

Eva Manurung mengatakan sempat menelan pil pahit dalam menjalankan kehidupan, terlebih dirinya berasal dari keluarga broken home.

"Aku kecilnya papa mama aku break, lalu aku diambil sama adiknya papa aku di Pekanbaru. Waktu itu umur 16 tahun lalu sudah nyanyi dan mencari karier aku semua, banyak belajar kemudian ikut festival di Jakarta," ucap Eva Manurung di program Best Kiss, Kamis (29/11/2023).

Dirinya menjelaskan jika Febby Carol sang kakak Virgoun juga harus menelan pil pahit. Pasalnya, saat Febby Carol lahir ke dunia sang suami harus pergi untuk selamanya menghadap Sang Pencipta.

"Setelah punya Febby, suami aku meninggal dan di situ aku harus membesarkan anak aku sendiri," ujarnya.

Tidak berhenti di situ saja, perlahan Eva Manurung mulai membuka hati lagi untuk mencari pasangan sesuai sang suami meninggal.

"Sampai kenal aku sama bapaknya Virgoun di Pontianak, hingga berjalannya waktu karena mungkin mereka merasa aku hina," tuturnya.

Demi melangkahkan kaki untuk bertahan hidup, Eva Manurung tidak menampik bila dirinya pernah bekerja sebagai penyanyi di tempat malam.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186484/virgoun-0UPu_large.jpg
Eva Manurung Klaim Virgoun Punya Hak Mengakses CCTV di Rumah Inara Rusli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186419/virgoun-gCzZ_large.jpg
Virgoun Gerak Cepat Amankan Anak usai Skandal Perzinaan Inara Rusli Terkuak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186170/virgoun-Ifnv_large.jpg
Virgoun Diduga Penyebar Video Syur 2 Jam Inara Rusli dan Insanul Fahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123361/virgoun-BqrS_large.jpg
Biodata dan Agama Virgoun, Mantan Suami Inara Rusli yang Diduga Pamer Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123295/luna_alhamdy-XUeB_large.jpg
Biodata Luna Alhamdy yang Diduga Pacar Baru Virgoun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041171/virgoun_dan_starla-8Lyu_large.jpg
Dapat Izin Inara Rusli Bertemu Virgoun, Starla: Mommy sama Daddy Sudah Baikan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement