Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Ammar Zoni Ogah Cerai dari Irish Bella

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |14:05 WIB
Alasan Ammar Zoni Ogah Cerai dari Irish Bella
Alasan Ammar Zoni ogah cerai dari Irisih Bella. (Foto: Instagram/@_irishbella)
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni akhirnya mengambil sikap atas gugatan cerai yang dilayangkan Irish Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, pada 10 November silam. Dia tegas menolak cerai dari Irish Bella. 

Walaupun dua kali mangkir dari sidang mediasi, Ammar Zoni meminta kuasa hukumnya mengupayakan perdamaian dengan sang istri. “Kami hadir untuk mediasi,” ujar Jon Mathias, kuasa hukum sang aktor di Depok, Jawa Barat, Kamis (30/11/2023).

Jon menjelaskan, alasan Ammar ogah bercerai dari sang istri karena masih mencintainya. “Mereka ini kan menikah karena cinta, bukan kawin paksa. Jadi, Ammar bertahan karena cintanya kepada Irish Bella dan anak-anak mereka,” katanya.

Alasan itulah yang membuat Jon Mathias selaku kuasa hukum berkomunikasi dengan pihak Irish Bella untuk mempertahankan rumah tangga. Hal ini dilakukan setelah dia absen dari dua sidang sebelumnya, pada 16 November 2023 dan 23 November 2023. 

Alasan Ammar Zoni ogah cerai dari Irish Bella. (Foto: Instagram/@_irishbella_)

Irish Bella dan Ammar Zoni menikah pada 28 April 2019. Aktris berdarah Belgia-Indonesia itu kemudian melahirkan anak pertamanya, Air, pada 18 September 2020. Kemudian pada Agustus 2022, dia melahirkan anak perempuan bernama Amala.

Ketika Ammar tertangkap narkoba untuk kedua kalinya, pada 8 Maret 2023, Irish Bella tak terlihat memberikan dukungan untuk suaminya. Dia juga tak pernah menjenguk aktor berdarah Minang itu selama menjalani rehabilitasi di Lido.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189377/irish_bella_dan_ammar_zoni-zSwr_large.jpg
Irish Bella Kirim Video Anak, Rindu Ammar Zoni Terlampiaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189359/ammar_zoni-190s_large.jpg
Dokter Kamelia Ngeluh Sulit Komunikasi dengan Ammar Zoni, Ditjenpas: Dia Bukan Istri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/33/3189176/ammar_zoni-CmVt_large.jpg
Ammar Zoni akan Bersidang di Jakarta Minggu Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/33/3188168/ammar_zoni-gbYA_large.jpg
Ammar Zoni Ajukan Perlindungan Saksi, Bakal Ungkap Jaringan Besar Narkotika?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187494/ammar_zoni-n3CS_large.jpg
Harapan Ammar Zoni Sidang di Jakarta Pupus, Ini Penjelasan Ditjenpas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186222/ammar_zoni-U4h6_large.jpg
Hakim Tolak Eksepsi Ammar Zoni, Sebut Dakwaan JPU sudah Penuhi Syarat 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement