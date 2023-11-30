Alasan Ammar Zoni Ogah Cerai dari Irish Bella

JAKARTA - Ammar Zoni akhirnya mengambil sikap atas gugatan cerai yang dilayangkan Irish Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, pada 10 November silam. Dia tegas menolak cerai dari Irish Bella.

Walaupun dua kali mangkir dari sidang mediasi, Ammar Zoni meminta kuasa hukumnya mengupayakan perdamaian dengan sang istri. “Kami hadir untuk mediasi,” ujar Jon Mathias, kuasa hukum sang aktor di Depok, Jawa Barat, Kamis (30/11/2023).

Jon menjelaskan, alasan Ammar ogah bercerai dari sang istri karena masih mencintainya. “Mereka ini kan menikah karena cinta, bukan kawin paksa. Jadi, Ammar bertahan karena cintanya kepada Irish Bella dan anak-anak mereka,” katanya.

Alasan itulah yang membuat Jon Mathias selaku kuasa hukum berkomunikasi dengan pihak Irish Bella untuk mempertahankan rumah tangga. Hal ini dilakukan setelah dia absen dari dua sidang sebelumnya, pada 16 November 2023 dan 23 November 2023.

Irish Bella dan Ammar Zoni menikah pada 28 April 2019. Aktris berdarah Belgia-Indonesia itu kemudian melahirkan anak pertamanya, Air, pada 18 September 2020. Kemudian pada Agustus 2022, dia melahirkan anak perempuan bernama Amala.

Ketika Ammar tertangkap narkoba untuk kedua kalinya, pada 8 Maret 2023, Irish Bella tak terlihat memberikan dukungan untuk suaminya. Dia juga tak pernah menjenguk aktor berdarah Minang itu selama menjalani rehabilitasi di Lido.