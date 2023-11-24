Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Irish Bella Pilih Bercerai, Ammar Zoni: Itu yang Terbaik!

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |21:05 WIB
Irish Bella Pilih Bercerai, Ammar Zoni: Itu yang Terbaik!
Ammar Zoni digugat cerai Irish Bella. (Foto: Instagram)
A
A
A

 

JAKARTA - Ammar Zoni resmi digugat cerai sang istri, Irish Bella di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat, pada 6 November 2023. Terkait keputusan sang istri, aktor berdarah Minangkabau itu pun angkat bicara.

“Mungkin, itu yang terbaik Allah berikan untuk kami,” katanya sambil menghela napas panjang seperti dikutip Okezone dari podcast YouTube Dr Richard Lee, pada Jumat (24/11/2023).

Ammar Zoni melanjutkan, “Karena terkadang, apa yang kami anggap baik, belum tentu baik bagi Tuhan. Sebaliknya, apa yang tidak baik menurut kami ya bisa jadi justru itu yang terbaik dari Tuhan.”

Kini, bapak dua anak itu sudah bisa bersikap legawa dan menerima keputusan sang istri untuk berpisah. Apalagi keinginan itu, menurut Ammar, sudah pernah diutarakan Irish Bella.

“Apapun itu, insya Allah saya terima. Jujur, berat banget bagi saya membahas hal ini. Tapi, saya mencoba untuk menerima kondisi ini, suka atau tidak suka,” tutur aktor 30 tahun tersebut.

Ammar Zoni

Halaman:
1 2
