Bertemu Saudara Baru di House of Trending, Febrina Fransisca Semangat Jalani Karantina

JAKARTA - Febrina Fransisca mengaku sangat antusias bisa menjadi satu dari Top 10 Trending Star. Dia bahkan sangat menantikan momen saat menjalani karantina di House of Trending.

“Pertama kali masuk House of Trending sih excited banget karena aku dapat teman baru, kakak baru, dan adik baru. Aktivitas yang dijalankan saat training juga buat aku excited banget," tutur peserta asal Bandung tersebut.

Selama karantina, Febrina sekamar dengan Ananda Dhevira yang disebutnya sebagai pribadi yang lucu. "Dia itu pendiam, tapi punya logat Bali yang kental banget. Meski punya kepribadian berbeda, tapi kami bisa punya bonding yang baik," katanya menambahkan.

Sebagai calon penyanyi bintang, Febrina dan peserta Top 10 lain menjaga pola makan agar tidak menganggu suara, termasuk pilihan camilan yang enak, sehat, dan aman. Semua itu disediakan YAVA Granola yang menghadirkan bahan-bahan bernutrisi.

Menggunakan gandum utuh, YAVA Granola dikombinasikan dengan beras merah, kacang mede, dan berbagai buah kering yang kemudian dipanggang hingga renyah. Dengan rasanya yang lezat, peserta Top 10 menjadikan camilan ini sebagai salah satu snack yang dapat mereka konsumsi sehari-hari.

