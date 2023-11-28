Kehamilan Ke-4 Masuk 8 Bulan, Tasyi Athasyia: Sebentar Lagi Kita Bertemu

JAKARTA - Tasyi Athasyia mengungkap jika dirinya tengah hamil anak calon anak keempat. Bahkan, usia kandungan food vlogger berdarah Arab ini sudah memasuki bulan ke delapan.

Kabar tersebut diungkapkannya melalui akun Instagram pribadinya. Bahkan, ia juga turut menuliskan pesan manis untuk sang jabang bayi yang kini berada di dalam perutnya.

“Masya Allah dear adek, makasih udh kuat sampai saat ini, udah 8 bulan bersama di perut mamah, sebentar lagi kita ketemu ya adek,” tulis Tasyi dikutip Selasa (28/11/2023).

Dalam postingan itu, saudara kembar Tasya Farasya ini juga mengungkap momen-momen berat yang ia alami di 2023. Hal itu harus ia lalui dalam kondisi berbadan dua dan tak diketahui publik.