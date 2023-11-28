Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kehamilan Ke-4 Masuk 8 Bulan, Tasyi Athasyia: Sebentar Lagi Kita Bertemu

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |10:32 WIB
Kehamilan Ke-4 Masuk 8 Bulan, Tasyi Athasyia: Sebentar Lagi Kita Bertemu
Tasyi Athasyia hamil anak ke-4 (Foto: Instagram/tasyiiathasyia)
A
A
A

JAKARTA - Tasyi Athasyia mengungkap jika dirinya tengah hamil anak calon anak keempat. Bahkan, usia kandungan food vlogger berdarah Arab ini sudah memasuki bulan ke delapan.

Kabar tersebut diungkapkannya melalui akun Instagram pribadinya. Bahkan, ia juga turut menuliskan pesan manis untuk sang jabang bayi yang kini berada di dalam perutnya.

“Masya Allah dear adek, makasih udh kuat sampai saat ini, udah 8 bulan bersama di perut mamah, sebentar lagi kita ketemu ya adek,” tulis Tasyi dikutip Selasa (28/11/2023).

Dalam postingan itu, saudara kembar Tasya Farasya ini juga mengungkap momen-momen berat yang ia alami di 2023. Hal itu harus ia lalui dalam kondisi berbadan dua dan tak diketahui publik.

Tasyi Athasyia

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147853/tasyi_athasyia-0Jub_large.jpg
Tasyi Athasyia Mencak-Mencak Disebut Main Biliar Tanpa Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/33/3121515/tasyi_atashyia-2Pmh_large.jpg
Tasyi Athasyia Laporkan 2 Content Creator Usai Dituding Lakukan Black Campaign
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120485/alasan_tasyi_athasyia_laporkan_nicky_tirta-7tnK_large.jpg
Alasan Tasyi Athasyia Laporkan Nicky Tirta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/33/3005662/netizen-bandingkan-sikap-teuku-ryan-dan-suami-tasyi-athasyia-saat-istrinya-dibully-4oJ1X6TTMT.jpg
Netizen Bandingkan Sikap Teuku Ryan dan Suami Tasyi Athasyia saat Istrinya Dibully
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/33/2954940/tasyi-athasyia-ungkap-proses-kelahiran-anak-ke-4-akui-tak-ada-rasa-sakit-3oX38L4VlF.jpg
Tasyi Athasyia Ungkap Proses Kelahiran Anak ke-4, Akui Tak Ada Rasa Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/33/2953589/ibunda-ikut-mendampingi-tasyi-athasyia-di-persalinan-anak-keempat-QXsN7wjzXS.jpg
Ibunda Ikut Mendampingi Tasyi Athasyia di Persalinan Anak Keempat
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement