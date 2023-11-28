Masuk House of Trending, Ananda Dhevira Sedih Tinggalkan Kembaran

JAKARTA - Ananda Dhevira mengaku antusias sekaligus sedih saat harus menjalani karantina di House of Trending.

Pasalnya, dia harus meninggalkan sang kembaran demi mengejar cita-citanya menjadi penyanyi profesional.

“Awalnya deg-degan, karena bakal bertemu teman baru saat karantina. Kebetulan sampai di House of Trending malam-malam ditemani mama dan kembaran aku, Chevira. Jadi perasaannya excited tapi juga sedih meninggalkan kembaranku," tuturnya.

Peserta asal Bali itu menambahkan, “Kalau untuk roommate, aku sebenarnya enggak masalah mau sama siapa saja. Kebetulan, aku sekamar dengan Kak Ebin yang orangnya seru banget. Jadi seru banget karena kami bisa cerita bareng."