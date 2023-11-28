Iris Graciella Ungkap Kesan Pertama Masuk House of Trending: Fun Banget

Iris Graciella ungkap kesan pertama masuk House of Trending. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Iris Graciella mengungkapkan kesan pertama dan pengalamannya masuk rumah karantina Trending Star, House of Trending. Sempat berpikir suasana akan tegang, dia justru mendapatkan hal tak terduga selama karantina.

“Aku enggak nyangka House of Trending bisa senyaman itu. Aku pikir, suasananya akan tegang karena kami akan selalu latihan, latihan, dan latihan. Tapi ternyata enggak. Di sini, kami bermain sambil belajar. Semuanya have fun banget,” ujarnya.

Keseruan juga dirasakannya saat harus bermain game untuk menentukan roommate. “Aku penasaran bakal sekamar dengan siapa dan ternyata sama Bunda Najmah dan Ce Maretha. Karakter kami bertiga tuh beda banget. Bunda Najmah lebih ngemong, sedang Ce Maretha fun. Aku merasa dimanja banget sama dua kakak ini," katanya.

Selama di House of Trending, Iris Graciella menjalani sederet kegiatan, seperti vocal coaching, pengembangan karakter, vocal directing, public speaking, hingga olahraga di bawah bimbingan pelatih profesional.

Berbagai kegiatan itu, dijalani Top 10 Trending Star dengan menyenangkan sambil mengonsumsi Menantea, minuman teh dengan aneka varian, seperti Fresh Oolong Peach Jelly Tea, Prinia Orange Lychee, Royal Honey Milk Tea Boba, Oolong Milk Tea, dan Vanilla Milk Tea.

Menantea menghadirkan aneka menu makanan ringan yang terdiri dari kentang goreng, chicken nugget, hingga cireng. Penasaran dengan keseruan Iris Graciella dan Top 10 Trending Star selama karantina? Tonton videonya di channel YouTube HITS Records.*

(jjs)