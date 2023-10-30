Iris Graciella Pikat Juri Trending Star dengan Kecantikan dan Suara Indahnya

Iris Graciella pikat juri Trending Star dengan kecantikan dan suara merdunya. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Dari ratusan peserta, Iris Graciella Natawijaya sukses menembus babak Top 10 Trending Star. Bersama sembilan peserta lainnya, dia mulai menjalani karantina sejak 23 Oktober silam.

Tak hanya bisa bernyanyi, perempuan asal Jakarta ini juga piawai bermain alat musik, dari piano, biola, hingga gamelan Bali. Penampilan ciamiknya membawakan Just a Crush Thing milik Shakira Jasmine, sukses membawanya masuk ke babak Top 10.

Dalam bermusik, Iris Graciella mengaku, mendapat banyak pengaruh dari idolanya, Lee Taeyong 'NCT'. Dia mengaku, belajar selalu rendah hati, bekerja keras, dan tak takut menghadapi kegagalan dari sang idola.

Tak hanya Taeyong NCT, dara 15 tahun ini juga menjadikan sang ibu sebagai role model-nya. Dia menilai, sang ibu adalah sosok perempuan pekerja keras yang tak pantang menyerah dalam meraih impiannya.

Nah, kamu penasaran dengan perjalanan Iris Graciella dalam Top 10 Trending Star? Tonton semua kegiatan para peserta Trending Star di channel YouTube HITS Records.*

