Lewat Trending Star, Iris Graciella Tebar Pengaruh Positif dari Atas Panggung

Iris Graciella ingin menginfluence banyak orang lewat penampilannya di atas panggung. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Iris Graciella, Top 10 Trending Star mengaku, ingin menjadi penyanyi yang mampu memengaruhi banyak orang. Karena itu, dia selalu berusaha menebar pengaruh positif di atas panggung.

“Setiap penyanyi, punya kekuatan untuk menginfluence pendengarnya. Ketika membawakan lagu sedih, penonton bisa merasakan kesedihan lewat lagu yang kita bawakan,” ujar dara 16 tahun tersebut.

Iris Graciella menambahkan, “Begitu juga kalau kita membawakan lagu up-beat atau sesuatu yang terdengar riang maka pendengarnya pun bisa merasakan mood bahagia itu. Jadi pengaruh itu yang harus digunakan setiap penyanyi.”

Lebih jauh Iris mengungkapkan, tampil di atas panggung merupakan sebuah pengalaman yang magical. Pasalnya, penyanyi bisa merasakan aura penonton dari atas panggung. Alasan itu, yang membuat dia ingin menjadi penyanyi.

Lewat Trending Star, Iris Graciella berharap dapat mengawali mimpinya menjadi penyanyi bintang yang dapat memberikan pengaruh positif kepada pendengar musik dan penggemarnya kelak.

Perjalanan Iris dan peserta Top 10 Trending Star lainnya bisa Anda tonton melalui channel YouTube HITS Records.*

(SIS)