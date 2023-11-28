Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jordan Ali Bongkar Nominal Bulanan Eva Manurung dari Anak, Netizen Emosi

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |02:30 WIB
Jordan Ali Bongkar Nominal Bulanan Eva Manurung dari Anak, Netizen Emosi
Jordan Ali bongkar nominal uang bulanan Virgoun untuk Eva Manurung (Foto: Instagram/jordan_ali0992)
A
A
A

JAKARTA - Jordan Ali kembali menjadi sorotan. Selain soal hubungan asmaranya Eva Manurung, kali ini ia disorot usai mengungkit-ungkit uang bulanan yang diberikan oleh Virgoun dan Febby Carol pada kekasihnya.

Dikutip dari akun Instagram @bundstheutic, Jordan tampak membongkar besaran nominal tersebut ketika berbincang dengan Rey Utami.

"Mami dikasih sama anaknya berapa sih per bulan, cuma Rp 5 juta," kata Jordan Ali.

"Kalau di Virgoun Rp 5 juta, kalau si Febby?" tanya Rey Utami.

"Nggak sama sekali," jawa Eva Manurung.

Jordan Ali

Potongan video tersebut sontak membuat netizen emosi dengan Jordan Ali. Pasalnya, Jordan secara blakblakan membongkar nominal yang diberikan Virgoun pada ibundanya.

"Lah ini lanang lemes ngapain ikut campur sm jatah nenek2 gemes itu? Suka2 anaknya lah mau ngasih berapa..," kata puth***.

Halaman:
1 2
