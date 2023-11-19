Jordan Ali Merasa Dimanfaatkan Kakak Virgoun Demi Centang Biru dan Endorse

JAKARTA - Putri Eva Manurung, Febby Carol, sempat tampil di akun YouTube Melaney Ricardo dan membicarakan soal hubungan ibundanya dengan Jordan Ali. Sama seperti pernyataannya di Instagram, Feby tampak menolak hubungan antara ibundanya dengan pria 31 tahun tersebut.

Sementara itu, Febby sendiri terdengar berkali-kali menyebut bahwa Jordan hanya menumpang tenar pada keluarganya yang beberapa waktu lalu sempat diterpa masalah.

Baru-baru ini, Jordan Ali tampak angkat bicara terkait ucapan Febby Carol yang menyebut jika dirinya hanya numpang tenar dengan keluarganya. Rupanya, Febby justru sempat meminta bantuan Jordan Ali agar bisa tenar hingga mendapat endorse dan centang biru di sosial media.

“Lu bilang ke gua, Jordan ayo dong bantu gue biar nama gue naik juga," kata Jordan din Instagram sambil menirukan perkataan Febby Carol.

"'Target gua nih ya (Febby), gue pengen centang biru, pengen dapet endorse’, lu sendiri yang bilang ke gua kak minta tolong,” sambungnya.

Selain itu, Jordan pun tampak mengomentari ucapan Febby yang mengatakan bahwa dirinya selalu jujur saat berbicara. Padahal menurutnya, aksi Febby di berbagai media dan menjelek-jelekan dirinya merupakan salah satu strateginya untuk terkenal.

“Dia juga cerita ke gua, Jordan, gua orangnya jujur apa adanya. Gua kalo cerita nggak ada setting-setting, nggak ada direkayasa. Sekarang ngomong dong di sosial media, kalo lu butuh endorse, kalo lu butuh centang biru. Lu jelasin aja keluh kesah kehidupan lu di media sosial," ucap Jordan menantang Febby.

“Mohon maaf nih kak, bukannya gua suudzon. Ini yang gua tangkap mungkin tujuan lu koar-koar di media sosial buat dapetin centang biru, untuk dapet endorse," tegas Jordan.