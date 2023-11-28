Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bunga Citra Lestari: Saya Tidak Akan Bisa Move On dari Ashraf Sinclair

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |09:52 WIB
Bunga Citra Lestari: Saya Tidak Akan Bisa Move On dari Ashraf Sinclair
Bunga Citra Lestari tak akan move on dari Ashraf Sinclair (Foto: IG BCL)
A
A
A

JAKARTA - Kabar pernikahan Bunga Citra Lestari (BCL) dan Tiko Aryawardhana sukses mencuri perhatian publik. Banyak yang tidak rela BCL kembali menikah dengan pria lain, setelah meninggalnya sang suami Ashraf Sinclair.

Rekam jejak BCL pun kembali mencuat ke jagat maya. Salah satunya soal pengakuannya yang tidak akan bisa move on dari Ashraf Sinclair.

Kala itu, perempuan yang akrab disapa Unge itu sedang mempersiapkan konser setelah kepergian Ashraf Sinclair.

Bunga Citra Lestari: Saya Tidak Akan Bisa Move On dari Ashraf Sinclair

Sambil meminta doa semoga rencananya lancar, BCL pun menegaskan bahwa itu bukan berarti dirinya sudah sepenuhnya move on dari Ashraf Sinclair. Hanya saja ia berusaha untuk bangkit kembali menjalani kehidupan.

"Bukan move on, tapi lebih kayak bangkit kembali," ujar Bunga Citra Lestari dikutip dari akun Instagram @rumpi_gosip, Senin 27 November 2023.

Pelantun Cinta Sejati itu sadar bahwa rasa sakitnya ditinggal pergi selamanya oleh orang yang dicintai, tidak mudah untuk dilupakan.

"Kalau move on, menurut aku luka seperti ini tuh sampai kapan pun enggak akan pernah bisa move on. Tapi, bagaimana kita bisa hidup kembali, semangat lagi, bangkit kembali tanpa melupakan," jelas Bunga Citra Lestari.

BCL memilih untuk melanjutkan kehidupannya tanpa melupakan kepedihan atas kepergian sang suami.

"Kata orang hidup dengan rasa sakit. Kita pelan-pelan belajar untuk bisa hidup dengan rasa sakit itu dan membuat memori baru yang bahagia," pungkas Bunga Citra Lestari.

