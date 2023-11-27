Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kata KUA soal Kapan Bunga Citra Lestari akan Menikah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |15:36 WIB
Kata KUA soal Kapan Bunga Citra Lestari akan Menikah
Kapan Bunga Citra Lestari menikah (Foto: Instagram @bclsinclair)
JAKARTA - Bunga Citra Lestari dikabarkan akan menikah usai ditinggal pergi Ashraf Sinclair untuk selama-lamanya. Setelah empat tahun menjanda ibu dari Noah Sinclair itu dikabarkan akan menikah dengan pujaan hatinya, Tiko Aryawardhana.

Pernikahan itu sendiri disebut-sebut akan digelar di Bali pada Desember 2023. Bahkan kedua belah pihak juga sudah melengkapi persyaratan untuk rekomendasi menikah dari KUA Pasar Minggu, pada Jumat, 24 November 2023.

Lalu kapan Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana akan menikah?

Kepala KUA Pasar Minggu, Daud Damsyik belum bisa memastikan tanggal berapa pernikahan itu akan digelar. Hanya saja jika mengikuti peraturan pemerintah, ketika surat rekomendasi menikah sudah dikeluarkan, maka harus segera dilakukan pernikahan tidak boleh lebih dari 10 hari kerja.

Bunga Citra Lestari

Halaman:
1 2
