HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ikut Bahagia, Delon Siap Nyanyi di Pernikahan Bunga Citra Lestari

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |08:11 WIB
Delon siap nyanyi di pernikahan Bunga Citra Lestari (Foto: IG BCL)
A
A
A

JAKARTA - Delon turut berbahagia menyambut kabar gembira dari Bunga Citra Lestari. Janda Ashraf Sinclair itu dikabarkan akan segera menikah dengan Tiko Aryawardhana.

Delon, sebagai salah satu sahabat BCL pun mengungkap rasa gembiranya. Juara Indonesian Idol season 1 ini ikut senang Unge, akrab BCL disapa bisa menemukan kembali kebahagiaannya.

“Congrats, aku sih senang karena temanku bisa merasakan happy, aku juga ngerasa senang,” ungkap Delon, dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Selasa (28/11/2023).

Menurut Delon, Unge berhak bahagia apalagi bila ia sudah menemukan tambatan hatinya. Baginya, hidup ditemani seseorang yang dicintai merupakan kebahagiaan.

“Kan tidak baik manusia hidup seorang diri, harus berdua. Sepasang,” tambahnya.

Tak hanya ikut bahagia, Delon juga siap bernyanyi di pernikahan BCL. Delon dengan senang hati bila dirinya dipercaya untuk menyumbangkan suara emasnya di pernikahan BCL dan Tiko.

“Mau married ya? Ya sudah cocok berarti. Nanti gue nyanyi ya Unge,” tambah Delon.

