Sudah Putus, Leon Dozan Ngamuk Tahu Rinoa Aurora Lirik Pria Lain

JAKARTA - Rinoa Aurora Senduk mengaku heran dengan sikap Leon Dozan yang melarang dirinya membuka hati untuk orang lain. Padahal, putra aktor laga Willy Dozan itu telah memiliki pacar baru.

“Kami sebenarnya sudah putus. Gara-garanya, dia sudah jalan sama perempuan lain,” tutur bintang Si Doel The Series itu saat tampil di program talkshow Rumpi, pada Jumat (24/11/2023).

Aktris berdarah Manado tersebut mengaku, menerima dengan lapang dada jika memang Leon Dozan memutuskan untuk mengakhiri hubungan asmara mereka. Namun yang terjadi, Leon justru ogah melepas dirinya.

“Benaran, aku tidak masalah dia mau jalan dengan perempuan manapun. Terserah! Tapi masalahnya, dia tidak mau melepas aku dan justru bersikap kasar. Itu yang jadi masalah,” ujarnya sambil menangis.