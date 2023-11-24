Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sudah Putus, Leon Dozan Ngamuk Tahu Rinoa Aurora Lirik Pria Lain

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |19:00 WIB
Sudah Putus, Leon Dozan Ngamuk Tahu Rinoa Aurora Lirik Pria Lain
Rinoa Aurora Senduk ngaku putus dari Leon Dozan. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Rinoa Aurora Senduk mengaku heran dengan sikap Leon Dozan yang melarang dirinya membuka hati untuk orang lain. Padahal, putra aktor laga Willy Dozan itu telah memiliki pacar baru. 

“Kami sebenarnya sudah putus. Gara-garanya, dia sudah jalan sama perempuan lain,” tutur bintang Si Doel The Series itu saat tampil di program talkshow Rumpi, pada Jumat (24/11/2023).

Aktris berdarah Manado tersebut mengaku, menerima dengan lapang dada jika memang Leon Dozan memutuskan untuk mengakhiri hubungan asmara mereka. Namun yang terjadi, Leon justru ogah melepas dirinya.

“Benaran, aku tidak masalah dia mau jalan dengan perempuan manapun. Terserah! Tapi masalahnya, dia tidak mau melepas aku dan justru bersikap kasar. Itu yang jadi masalah,” ujarnya sambil menangis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/33/3005535/putus-dari-rinoa-aurora-leon-dozan-diduga-punya-gebetan-baru-PdqketeOPa.jpg
Putus dari Rinoa Aurora, Leon Dozan Diduga Punya Gebetan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/31/33/2947685/rinoa-aurora-senduk-ungkap-resolusi-di-2024-dekatkan-diri-ke-tuhan-hingga-hilangkan-trauma-EJcH0Xp6eJ.jpg
Rinoa Aurora Senduk Ungkap Resolusi di 2024, Dekatkan Diri ke Tuhan hingga Hilangkan Trauma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/33/2945649/rinoa-aurora-senduk-masih-atasi-trauma-usai-diduga-dianiaya-leon-dozan-cmcxcij2Ro.jpg
Rinoa Aurora Senduk Masih Atasi Trauma Usai Diduga Dianiaya Leon Dozan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/33/2940573/rinoa-aurora-senduk-comeback-di-instagram-ucapkan-terima-kasih-dan-maaf-buEqFcJ6LJ.jpg
Rinoa Aurora Senduk Comeback di Instagram, Ucapkan Terima Kasih dan Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/33/2935366/rinoa-aurora-senduk-mengaku-bingung-saat-diangkat-willy-dozan-jadi-anak-ZdRTnrEJrl.jpg
Rinoa Aurora Senduk Mengaku Bingung saat Diangkat Willy Dozan Jadi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/33/2932176/rinoa-aurora-senduk-akan-cabut-laporan-atas-leon-dozan-betharia-sonata-bersyukur-oxK8xLVo3A.jpg
Rinoa Aurora Senduk Akan Cabut Laporan Atas Leon Dozan, Betharia Sonata Bersyukur
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement