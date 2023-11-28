Advertisement
MUSIK

6 Musisi Dunia yang Diharapkan Konser di Indonesia

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |18:21 WIB
6 Musisi Dunia yang Diharapkan Konser di Indonesia
Musisi dunia yang diharapkan konser di Indonesia (Foto: Instagram/taylorswift)
JAKARTA - Kehadiran grup band asal Inggris, Coldplay pada 15 November kemarin membuat para penggemarnya bahagia. Terlebih, kedatangan Chris Martin cs di Indonesia untuk menggelar konser merupakan yang pertama kalinya dan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Tanah Air.

Beberapa masyarakat juga berharap agar sejumlah musisi berikut ini juga bisa mengikuti jejak Coldplay untuk tampil di hadapan ribuan penggemar mereka di Indonesia. sedikitnya ada enam musisi dunia yang sangat dinanti-nantikan kehadirannya untuk menyapa penggemar di Indonesia.

Berikut, musisi dunia yang diharapkan konser di Indonesia:

1. Bruno Mars

Bruno Mars 

Walaupun sudah sempat menggelar konser di Jakarta pada Maret 2014, Bruno Mars masih menjadi salah satu musisi dunia yang diharapkan dapat kembali menggelar konsernya di Indonesia. Menariknya, baru-baru ini muncul kabar yang mengatakan bahwa pelantun Versace On the Floor ini akan menggelar konsernya di Indonesia pada 2024.

Akan tetapi, belum diketahui pasti kebenaran kabar tersebut. Pasalnya, hingga kini belum ada promotor yang secara resmi mengumumkan bahwa Bruno Mars akan kembali tampil di Indonesia.

2. Taylor Swift

Taylor Swift 

Jakarta disebut-sebut sebagai wilayah yang memiliki jumlah pendengar lagu Taylor Swift terbesar. Hal itu membuat kehadiran pelantun Blank Space tersebut di Indonesia tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh penggemarnya.

Sayangnya, tur global Taylor bertajuk The Eras Tour hingga kini belum menyertakan Indonesia dalam daftarnya.

3. Beyonce

Beyonce 

Sempat muncul rumor bahwa Beyonce akan tampil di Indonesia. Kabar tersebut ramai usai salah satu situs penjualan tidak resmi mengunggah poster Renaissance World Tour.

Namun, sampai saat ini Beyonce masih belum mencantumkan negara di Asia untuk disinggahinya dalam tur Renaissance. Padahal, kehadiran penyanyi yang telah memenangkan 28 Grammy Awards ini tentu menjadi yang paling dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia.

