5 Band Indonesia yang Sering Gonti-Ganti Vokalis

JAKARTA - Sebanyak 5 band Indonesia yang sering gonta-ganti vokalis akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Berbagai macam alasan menjadi latar belakang lima band tersebut mengganti vokalis. Mulai dari perbedaan visi hingga konflik yang terjadi.

Berikut, 5 band Indonesia yang sering gonta-ganti vokalis:

1. Dewa 19





Dewa 19 merupakan salah satu band Indonesia yang sering gonta-ganti vokalis. Dewa 19 awalnya memiliki vokalis Ahmad Dhani dan kemudian pada 1988 Ari Lasso datang menggantikannya. Pada 1999, dia memutuskan keluar dari band untuk fokus menyembuhkan diri dari ketergantungan narkoba.

Dewa 19 tak tinggal diam, pada tahun 2000 Once Mekel direkrut menggantikan posisi Ari Lasso hingga 2011. Semenjak itu, Dewa 19 hanya featuring dengan Ari Lasso maupun Once.

Terakhir Dewa 19 diisi oleh Virzha dan Ello hingga saat ini.

2. Ada Band





Ada Band awalnya didirikan oleh Dika Satjadibrata (bassist), Ibrahim Imran (vokalis dan gitaris), Krishna Balagita (kibordis dan pianis), Iso Eddy Himawarso (kibordis dan penyintesis) & Eel Ritonga (drummer). Kemudian pada 2002, Donnie Sibarani hadir menggantikan posisi Baim.

Pada tahun 2017, Donnie Sibarani keluar dari Ada Band yang kemudian pada tahun 2020 ADA Band resmi mengumumkan bahwa Indra Perdana Sinaga, menggantikan posisi Donnie Sibarani.

3. Cokelat





Cokelat Band awalnya digawangi oleh Kikan, Ronny, Robert, Bernard juga Deden. Cokelat memutuskan untuk menggaet Ernest menempati posisi Robert sebagai gitaris Cokelat. Ernest yang selama ini berstatus personil tambahan telah resmi menjadi personel Cokelat tertanggal 31 Mei 2003. Ernest sendiri adalah adik dari Edwin.

Dalam vokalis, Kikan bertahan hingga 2010. Posisi Kikan kemudian digantikan oleh Sarah Hadju pada 2011 hingga 2020. Kemudian Sarah keluar dan posisinya diganti oleh Aiu Ratna.