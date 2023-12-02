Bawakan Lagu Impossible, James Arthur Ajak Penonton Nostalgia

JAKARTA - Penyanyi asal Inggris, James Arthur sukses menggelar konsernya bertajuk James Arthur Southeast Asia Tour 2023 di Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023. Konser tersebut berlangsung meriah di Kasablanka Hall, Kuningan, Jakarta Selatan.

James Arthur pun membuka konser ini dengan meriah lewat lagu Nobody. Saat lagu ini dibawakan, para penonton pun riuh dan langsung bernyanyi bersama.

Salah satu yang paling ditunggu penonton saat James membawakan lagu hitsnya, Impossible. Lagu tersebut merupakan karya perdananya di dunia musik yang rilis di tahun 2012.

“Aku ingat saat aku dari X Factor 2012,” ucap James.

Bawakan lagu Impossible, James Arthur ajak penonton nostalgia (Foto: Annastasy Rizqa/MPI)

Tak lama, ia pun membawakan lagu yang sukses meledakan namanya di dunia musik. Lagu tersebut pun begitu populer termasuk di Indonesia pada tahun 2010.