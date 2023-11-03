Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

4 Penyanyi Dunia yang Mendukung Palestina Lewat Lagu

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |07:15 WIB
4 Penyanyi Dunia yang Mendukung Palestina Lewat Lagu
Penyanyi dunia yang mendukung Palestina lewat lagu (Foto: Instagram/maherzainofficial)
A
A
A

JAKARTA - Terdapat 4 penyanyi dunia yang mendukung Palestina lewat lagu. Dukungan mereka memainkan peran penting dalam memperluas kesadaran global akan konflik di Palestina dan mendorong keadilan.

Musik memiliki kekuatan untuk menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang dan memicu perubahan sosial. Lagu-lagu ini tidak hanya menyampaikan pesan politik, tetapi juga menggerakkan emosi dan menginspirasi pendengarnya.

Berikut adalah 4 penyanyi dunia yang mendukung Palestina lewat lagu menghimpun berbagai sumber, Kamis, 2 November 2023:

1. Maher Zain

Maher Zein

Selama ini Maher Zain terkenal lewat lagu-lagu religiusnya. Pada tahun 2009, musisi keturunan Lebanon itu merilis album berjudul Thank You Allah". Salah satu lagu dalam album tersebut yang berjudul "Palestine Will Be Free" menunjukkan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina.

Lagu tersebut memperlihatkan kesedihan mendalam dan harapan rakyat Palestina untuk bebas dari Israel.

2. Roger Waters

Roger Waters adalah mantan anggota band rock terkenal Pink Floyd. Setelah keluar dari Pink Floyd, Waters melanjutkan karier solonya dan menulis lagu-lagu yang menyoroti isu-isu politik dan sosial.

Pada tahun 2010, ia merilis lagu berjudul "We Shall Overcome" yang berbicara tentang perjuangan Palestina. Lagu ini menggambarkan harapan Waters akan masa depan yang lebih baik bagi rakyat Palestina.

3. Lowkey

Kareem Dennis atau yang terkenal dengan nama panggung Lowkey juga menunjukan dukungan kepada Palestina. Penyanyi berdarah Inggris-Irak itu merilis lagu berjudul Long Live Palestine 2011.

Melalui lagu tersebut, Lowkey menyoroti ketidak adilan yang terjadi di Palestina. Dia juga mengajak pendengarnya untuk membantu warga Palestina dalam menghadapi kesulitan.

