HOME CELEBRITY MUSIK

Alasan Joanna Andrea Gabungkan Lirik Bahasa Indonesia-Inggris di Single Langkah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |10:00 WIB
Alasan Joanna Andrea Gabungkan Lirik Bahasa Indonesia-Inggris di Single Langkah
Joanna Andrea rilis lagu Langkah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Joanna Andrea kembali berkarya dengan merilis single terbaru, berjudul Langkah. Single ini merupakan karya spesial yang ia tulis sendiri sejak tahun 2021.

Berbeda dengan single-single sebelumnya, Joanna memberikan sentuhan berbeda khususnya di bagian lirik lagu tersebut. Ia memadukan dua bahasa yakni Indonesia dan Inggris di lagu Langkah ini.

“Aku melakukan hal yg berbeda dengan menggabungkan dua bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris. Karena aku ngerasa anak zaman sekarang lebih sering ngomong campuran, jadi biar kekinian aja,” kata Joanna saat ditemui di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Alasan Joanna Andrea Gabungkan Lirik Bahasa Indonesia-Inggris di Single Langkah

Dalam lagu ini, Joanna juga memberikan nuansa up beat yang tetap memberi kesan cheerful meski lagu ini bernuansa galau. Liriknya pun cukup dalam yakni mengenai keterpurukan yang pernah ia rasakan dalam hidup.

Selain itu, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat The Voice Indonesia ini juga tak ragu untuk mencoba genre lain. Ia berharap lagu-lagu selanjutnya pun bisa mengambil beragam genre musik lainnya.

“Aku open banget sama semua genre, dan beberapa lagu yang hopefully coming soon akan rilis,” paparnya.

