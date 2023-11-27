Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Virgoun Ajukan Banding soal Royalti, Netizen: Itu Juga Buat Anak Lu, Pelit Banget!

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |20:00 WIB
Virgoun Ajukan Banding soal Royalti, Netizen: Itu Juga Buat Anak Lu, Pelit Banget!
Virgoun ajukan banding terkait royalti (Foto: Instagram/virgoun)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Virgoun akhirnya mengajukan banding atas putusan cerainya dengan Inara Rusli. Bukan tak terima dengan perceraiannya dengan Inara ataupun putusan bahwa hak asuh anak-anaknya dimenangkan oleh sang mantan istri, tetapi lantaran hal lain.

Kepada awak media, kuasa hukum Virgoun mengatakan bahwa pihaknya merasa keberatan dengan royalti lagu yang diminta oleh Inara Rusli. Bahkan Virgoun sendiri menilai tidak ada kepastian hukum terkait apa yang diminta oleh mantan istrinya.

"Karena kita tidak ada hal yang sependapat dengan putusan pengadilan Agama Jakarta Barat. Utamanya ada beberapa hal, ada 3-4 item salah satunya tentang royalti karena di situ tidak ada kepastian hukumnya," jelas kuasa hukum Virgoun, Wijayono Hadi Sukrisno baru-baru ini.

"Kalau menurut analisis kami ya karena di situ membentang ya mulai dari kapan ya tidak ketahuan, terus yang menjadi objeknya tidak jelas. Dari judul lagunya ada beberapa hal yang keliru," sambungnya.

Virgoun (Ravie/mpi)

Oleh karenanya, pihak Virgoun pun resmi mengajukan banding pada 24 November kemarin.

"Jadinya 24 November 2023, jadi kalau kita hitung dari putusan Virgoun pada waktu itu 10 November 2023 hari Jumat ya. Kalau dihitung sudah 14 hari batas bandingnya," kata Kris.

"Jadi, tadi kita sudah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut. Kita ajukan ke pengadilan tinggi lewat Pengadilan Agama Jakarta Barat kasus Virgoun jadinya naik banding," tuturnya.

Keputusan Virgoun untuk mengajukan banding atas royalti lagu-lagu ciptaannya sontak menimbulkan pro kontra di kalangan netizen. Bahkan tak sedikit yang menyebut Virgoun tak royal pada tiga buah hatinya.

"Ini mah lucu yah, yg penyanyi siapa yg dapat royalti siapa aneh persidangannya, cerai boleh tapi nuntutnya jangan terlalu lah, pantes ilfeel mansu nya," kata winda***.

