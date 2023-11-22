Tak Lagi Tinggal Serumah, Anak Mulai Tanya Keberadaan Virgoun

JAKARTA - Inara Rusli mengatakan bahwa anak-anaknya mulai menanyakan keberadaan Virgoun. Setelah memilih untuk tak tinggal serumah, ketiga buah hati Virgoun diakui Inara sering kali bertanya soal keberadaan sang ayah.

Inara menyebut ketiga anaknya termasuk jarang menanyakan kabar Virgoun. Namun, belakangan ini, mereka tampaknya merasakan rindu mendalam kepada sang ayah sehingga kerap menanyakan keberadaannya.

"Anak-anak cuma nanya sekali dua kali doang dia awal-awal, 'Dady kemana?' Terus pernah juga Lala nanya 'kenapa sih tiap dady di rumah bunda nggak ada?' 'Emang kalian kalau di luar ketemu?'," kata Inara Rusli di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan belum lama ini.

Ketika mulai ditanya, Inara mengaku hanya memberikan jawaban sepantasnya kepada sang anak. Dia tak ingin perceraian tersebut mengganggu perkembangan ketiga anaknya.